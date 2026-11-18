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Минвостокразвития ожидает роста инвестиционной активности в ДФО и Арктике

Минвостокразвития ожидает роста инвестиционной активности в ДФО и Арктике - 18.11.2026, ПРАЙМ

Минвостокразвития ожидает роста инвестиционной активности в ДФО и Арктике

Минвостокразвития России ожидает рост инвестиционной активности на Дальнем Востоке и в Арктике с 2027 года благодаря введению в действие режима единой... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T11:40+0300

2026-11-18T11:40+0300

2026-11-18T11:40+0300

россия

дальний восток

арктика

азиатско-тихоокеанский регион

алексей чекунков

владимир путин

минвостокразвития

атэс

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Минвостокразвития России ожидает рост инвестиционной активности на Дальнем Востоке и в Арктике с 2027 года благодаря введению в действие режима единой территории опережающего развития (ЕТОР), сообщил глава ведомства Алексей Чекунков. "Мы уже ведем работу с большим количеством инвесторов, которые заинтересованы в новом режиме, и ожидаем рост инвестиционной активности с нового года благодаря началу работы единой ТОР", - сказал Чекунков. Министр отметил, что на саммите АТЭС президент России Владимир Путин уделил особое внимание Дальнему Востоку и Арктике, пригласив инвесторов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона воспользоваться возможностями геостратегических регионов, и напомнил, что единый преференциальный режим начнет действовать с 1 января.

дальний восток

арктика

азиатско-тихоокеанский регион

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, дальний восток, арктика, азиатско-тихоокеанский регион, алексей чекунков, владимир путин, минвостокразвития, атэс