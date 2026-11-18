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Минвостокразвития ожидает роста инвестиционной активности в ДФО и Арктике
Минвостокразвития ожидает роста инвестиционной активности в ДФО и Арктике - 18.11.2026, ПРАЙМ
Минвостокразвития ожидает роста инвестиционной активности в ДФО и Арктике
Минвостокразвития России ожидает рост инвестиционной активности на Дальнем Востоке и в Арктике с 2027 года благодаря введению в действие режима единой... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T11:40+0300
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россия
дальний восток
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азиатско-тихоокеанский регион
алексей чекунков
владимир путин
минвостокразвития
атэс
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Минвостокразвития России ожидает рост инвестиционной активности на Дальнем Востоке и в Арктике с 2027 года благодаря введению в действие режима единой территории опережающего развития (ЕТОР), сообщил глава ведомства Алексей Чекунков.
"Мы уже ведем работу с большим количеством инвесторов, которые заинтересованы в новом режиме, и ожидаем рост инвестиционной активности с нового года благодаря началу работы единой ТОР", - сказал Чекунков.
Министр отметил, что на саммите АТЭС президент России Владимир Путин уделил особое внимание Дальнему Востоку и Арктике, пригласив инвесторов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона воспользоваться возможностями геостратегических регионов, и напомнил, что единый преференциальный режим начнет действовать с 1 января.
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россия, дальний восток, арктика, азиатско-тихоокеанский регион, алексей чекунков, владимир путин, минвостокразвития, атэс
РОССИЯ, Дальний Восток, АРКТИКА, Азиатско-Тихоокеанский регион, Алексей Чекунков, Владимир Путин, Минвостокразвития, АТЭС
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Минвостокразвития России ожидает рост инвестиционной активности на Дальнем Востоке и в Арктике с 2027 года благодаря введению в действие режима единой территории опережающего развития (ЕТОР), сообщил глава ведомства Алексей Чекунков.
"Мы уже ведем работу с большим количеством инвесторов, которые заинтересованы в новом режиме, и ожидаем рост инвестиционной активности с нового года благодаря началу работы единой ТОР", - сказал Чекунков.
Министр отметил, что на саммите АТЭС президент России Владимир Путин уделил особое внимание Дальнему Востоку и Арктике, пригласив инвесторов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона воспользоваться возможностями геостратегических регионов, и напомнил, что единый преференциальный режим начнет действовать с 1 января.