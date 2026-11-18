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Миронов предложил ввести бесплатный проезд по платным дорогам на Новый год

Миронов предложил ввести бесплатный проезд по платным дорогам на Новый год - 18.11.2026, ПРАЙМ

Миронов предложил ввести бесплатный проезд по платным дорогам на Новый год

Лидер "Справедливой России", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести бесплатный проезд по платным автомобильным дорогам на период новогодних... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T09:57+0300

2026-11-18T09:57+0300

2026-11-18T09:59+0300

бизнес

сергей миронов

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Лидер "Справедливой России", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести бесплатный проезд по платным автомобильным дорогам на период новогодних праздников - с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. "Мы обращаемся к правительству, к министерству транспорта с предложением на период с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года ввести для легкового автотранспорта бесплатный проезд по автомобильным дорогам, где предусмотрена тарификация движения", - сказал Миронов РИА Новости. Такая мера, по его мнению, послужит дополнительным стимулом для развития внутреннего туризма и станет приятным праздничным сюрпризом для россиян. "Во время новогодних каникул традиционно возрастает интенсивность автомобильного движения, а на отдельных участках трасс в пиковые дни трафик может увеличиваться более чем в два раза. Одни навещают родных и знакомых, другие хотят увидеть достопримечательности, которыми так богата наша страна", - отметил лидер партии. По мнению Миронова, это не только разгрузит дороги, но и подарит людям ощущение праздника и заботы со стороны государства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, сергей миронов