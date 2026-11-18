https://1prime.ru/20261118/mishustin-875315354.html

Мишустин утвердил кураторов и руководителей транспортных нацпроектов

Мишустин утвердил кураторов и руководителей транспортных нацпроектов - 18.11.2026, ПРАЙМ

Мишустин утвердил кураторов и руководителей транспортных нацпроектов

Глава правительства России Михаил Мишустин утвердил кураторов и руководителей действующих транспортных национальных и федеральных проектов, сообщила... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T10:17+0300

2026-11-18T10:17+0300

2026-11-18T10:17+0300

бизнес

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Глава правительства России Михаил Мишустин утвердил кураторов и руководителей действующих транспортных национальных и федеральных проектов, сообщила пресс-служба кабмина. "Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил кураторов и руководителей ряда действующих национальных и федеральных проектов. Решение принято для организации эффективной работы нового состава кабмина по выполнению поручений президента и достижению национальных целей развития", - говорится в сообщении кабмина. Вице-премьер Андрей Никитин уполномочен курировать нацпроект "Эффективная транспортная система" и входящие в его состав федеральные проекты "Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей", "Развитие Большого Северного морского пути", "Развитие опорной сети железных дорог", "Развитие опорной сети морских портов", "Развитие опорной сети внутренних водных путей", "Развитие опорной сети аэродромов", "Развитие пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации", "Цифровая трансформация транспортной отрасли", "Развитие кадрового потенциала транспортной отрасли". Кроме того, в зоне ответственности Никитина национальный проект "Беспилотные авиационные системы" (БАС) и входящие в его состав федеральные проекты "Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем", "Кадры для беспилотных авиационных систем", "Перспективные технологии для беспилотных авиационных систем", "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы", "Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих". Министр транспорта Дмитрий Ядров утвержден в качестве руководителя нацпроекта "Эффективная транспортная система". Входящими в состав этого нацпроекта федеральными проектами "Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей" и "Развитие опорной сети железных дорог" уполномочен руководить заместитель министра транспорта Алексей Шило. Руководство федеральными проектами "Развитие опорной сети морских портов" и "Развитие опорной сети внутренних водных путей" закреплено за заместителем министра транспорта Александром Пошиваем. Заместитель министра транспорта Владимир Потешкин утвержден в качестве руководителя федерального проекта "Развитие опорной сети аэродромов". Заместитель министра транспорта Валентин Иванов уполномочен руководить федеральным проектом "Развитие пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации". Заместитель министра транспорта Борис Ташимов будет руководить федеральным проектом "Цифровая трансформация транспортной отрасли". Наконец, руководство федеральным проектом "Развитие кадрового потенциала транспортной отрасли" закреплено за первым заместителем министра транспорта Константином Пашковым.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, михаил мишустин