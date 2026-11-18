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Мишустин дал поручения по реализации проекта единой ТОР на Дальнем Востоке

Мишустин дал поручения по реализации проекта единой ТОР на Дальнем Востоке - 18.11.2026, ПРАЙМ

Мишустин дал поручения по реализации проекта единой ТОР на Дальнем Востоке

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своевременно подготовить нормативные акты для эффективной реализации нового механизма единой территории... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T16:09+0300

2026-11-18T16:09+0300

2026-11-18T16:13+0300

россия

дальний восток

арктика

михаил мишустин

атэс

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своевременно подготовить нормативные акты для эффективной реализации нового механизма единой территории опережающего развития для Дальнего Востока и Арктики. Правительство на заседании в среду рассматривает вопрос о введении единого преференциального режима на Дальнем Востоке. "Прошу заинтересованные министерства и ведомства, ФОИВы своевременно подготовить нормативные акты, которые необходимы для эффективной реализации нового механизма единой территории опережающего развития территории Дальнего Востока и Арктики", - сказал Мишустин на заседании кабмина. По его словам, предполагается формирование единой территории опережающего развития как целостного правового механизма государственной поддержки частных капиталовложений в новые проекты. "Сегодня, выступая на деловом саммите форума АТЭС, глава государства как раз отметил, что с 1 января 2027 года начнется новый этап развития этого макрорегиона, будет дан старт беспрецедентному по масштабу и охвату единому преференциальному режиму для всего Дальнего Востока России и Арктики", - добавил он. Благодаря обширной системе специальных преференций и режимов будут созданы конкурентоспособные условия для запуска и реализации современных совместных предприятий с участием российских и иностранных инвесторов, подчеркнул Мишустин. Единый преференциальный режим для Дальнего Востока и Арктики в рамках территории опережающего развития (ТОР) объединит и унифицирует все действующие преференциальные режимы макрорегионов. Новый режим заработает с 1 января 2027 года.

дальний восток

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россия, дальний восток, арктика, михаил мишустин, атэс