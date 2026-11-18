https://1prime.ru/20261118/morjaki-875315171.html

Одиннадцать моряков ранены и один пропал без вести при ударе по танкеру ADNOC

Одиннадцать моряков ранены и один пропал без вести при ударе по танкеру ADNOC - 18.11.2026, ПРАЙМ

Одиннадцать моряков ранены и один пропал без вести при ударе по танкеру ADNOC

Одиннадцать моряков ранены и один пропал без вести после удара по танкеру ADNOC в Ормузском проливе, сообщается в заявлении компании. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T10:14+0300

2026-11-18T10:14+0300

2026-11-18T10:14+0300

ормузский пролив

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ДУБАЙ, 18 ноя - ПРАЙМ. Одиннадцать моряков ранены и один пропал без вести после удара по танкеру ADNOC в Ормузском проливе, сообщается в заявлении компании. Согласно заявлению ADNOC Logistics & Services, нападение на одно из судов компании произошло во время прохождения Ормузского пролива вечером во вторник, 17 ноября. "Один член экипажа числится пропавшим без вести, ведутся поисково-спасательные операции. Все остальные члены экипажа были благополучно эвакуированы с судна. Одиннадцать членов экипажа получили ранения, им оказывается необходимая помощь", - говорится в заявлении.

ормузский пролив

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ормузский пролив