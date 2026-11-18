https://1prime.ru/20261118/mosbirzha-875349714.html
Юань на Мосбирже по итогам торгов вырос до 12,31 рубля
Юань на Мосбирже по итогам торгов вырос до 12,31 рубля - 18.11.2026, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже по итогам торгов вырос до 12,31 рубля
Курс юаня по итогам торгов среды увеличился до 12,31 рубля, следует из данных Московской биржи. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T19:23+0300
2026-11-18T19:23+0300
2026-11-18T19:23+0300
рынок
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов среды увеличился до 12,31 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 5 копеек, закрыв торги на отметке 12,31 рубля.
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рынок
Юань на Мосбирже по итогам торгов вырос до 12,31 рубля
Курс юаня по итогам торгов среды вырос на 5 копеек, до 12,31 рубля
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов среды увеличился до 12,31 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 5 копеек, закрыв торги на отметке 12,31 рубля.