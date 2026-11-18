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Юань на Мосбирже по итогам торгов вырос до 12,31 рубля

Юань на Мосбирже по итогам торгов вырос до 12,31 рубля - 18.11.2026, ПРАЙМ

Юань на Мосбирже по итогам торгов вырос до 12,31 рубля

Курс юаня по итогам торгов среды увеличился до 12,31 рубля, следует из данных Московской биржи. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T19:23+0300

2026-11-18T19:23+0300

2026-11-18T19:23+0300

рынок

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов среды увеличился до 12,31 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 5 копеек, закрыв торги на отметке 12,31 рубля.

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рынок