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В Москве откроется XX международный форум и выставка "Транспорт России"

В Москве откроется XX международный форум и выставка "Транспорт России" - 18.11.2026, ПРАЙМ

В Москве откроется XX международный форум и выставка "Транспорт России"

Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" откроются в среду в Москве и будут идти три дня, сообщили организаторы мероприятия. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T00:17+0300

2026-11-18T00:17+0300

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москва

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" откроются в среду в Москве и будут идти три дня, сообщили организаторы мероприятия. "С 18 по 20 ноября 2026 года в московском Гостином Дворе состоятся XX Международный форум и выставка "Транспорт России" - центральные события "Транспортной недели - 2026", которую проводит министерство транспорта Российской Федерации", - говорится в сообщении. В частности, в рамках форума "Транспорт России" пройдет более 50 мероприятий: пленарные дискуссии, отраслевые конференции, форсайт-сессии, круглые столы, лекторий, деловой завтрак и другие форматы. "Выставка "Транспорт России" станет центральной площадкой для демонстрации значимых достижений и передовых технологий в сфере транспорта, инфраструктурного строительства и логистики. В юбилейный год она обновится: организаторы представят новый подход к оформлению экспозиции - она станет более лаконичной и современной", - отмечается в сообщении. Здесь будут представлены макет двухэтажного пассажирского вагона РЖД с игровой зоной для детей, интерактивный авиационный тренажер авиакомпании S7 ("Сибирь"), инсталляция "Планета ГТЛК" с роботизированной рукой и моделью спутника. Посетители также смогут познакомиться с беспилотными транспортными системами, проектами новых аэропортов, мостов, автономных судов и цифровыми пассажирскими сервисами.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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