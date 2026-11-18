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В Москве откроется XX международный форум и выставка "Транспорт России"
В Москве откроется XX международный форум и выставка "Транспорт России" - 18.11.2026, ПРАЙМ
В Москве откроется XX международный форум и выставка "Транспорт России"
Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" откроются в среду в Москве и будут идти три дня, сообщили организаторы мероприятия. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T00:17+0300
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москва
ржд
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" откроются в среду в Москве и будут идти три дня, сообщили организаторы мероприятия.
"С 18 по 20 ноября 2026 года в московском Гостином Дворе состоятся XX Международный форум и выставка "Транспорт России" - центральные события "Транспортной недели - 2026", которую проводит министерство транспорта Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В частности, в рамках форума "Транспорт России" пройдет более 50 мероприятий: пленарные дискуссии, отраслевые конференции, форсайт-сессии, круглые столы, лекторий, деловой завтрак и другие форматы.
"Выставка "Транспорт России" станет центральной площадкой для демонстрации значимых достижений и передовых технологий в сфере транспорта, инфраструктурного строительства и логистики. В юбилейный год она обновится: организаторы представят новый подход к оформлению экспозиции - она станет более лаконичной и современной", - отмечается в сообщении.
Здесь будут представлены макет двухэтажного пассажирского вагона РЖД с игровой зоной для детей, интерактивный авиационный тренажер авиакомпании S7 ("Сибирь"), инсталляция "Планета ГТЛК" с роботизированной рукой и моделью спутника. Посетители также смогут познакомиться с беспилотными транспортными системами, проектами новых аэропортов, мостов, автономных судов и цифровыми пассажирскими сервисами.
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москва, ржд
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" откроются в среду в Москве и будут идти три дня, сообщили организаторы мероприятия.
"С 18 по 20 ноября 2026 года в московском Гостином Дворе состоятся XX Международный форум и выставка "Транспорт России" - центральные события "Транспортной недели - 2026", которую проводит министерство транспорта Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В частности, в рамках форума "Транспорт России" пройдет более 50 мероприятий: пленарные дискуссии, отраслевые конференции, форсайт-сессии, круглые столы, лекторий, деловой завтрак и другие форматы.
"Выставка "Транспорт России" станет центральной площадкой для демонстрации значимых достижений и передовых технологий в сфере транспорта, инфраструктурного строительства и логистики. В юбилейный год она обновится: организаторы представят новый подход к оформлению экспозиции - она станет более лаконичной и современной", - отмечается в сообщении.
Здесь будут представлены макет двухэтажного пассажирского вагона РЖД с игровой зоной для детей, интерактивный авиационный тренажер авиакомпании S7 ("Сибирь"), инсталляция "Планета ГТЛК" с роботизированной рукой и моделью спутника. Посетители также смогут познакомиться с беспилотными транспортными системами, проектами новых аэропортов, мостов, автономных судов и цифровыми пассажирскими сервисами.