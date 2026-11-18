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ВСМ Москва — Петербург к моменту запуска будет намного лучше, чем планируется
ВСМ Москва — Петербург к моменту запуска будет намного лучше, чем планируется - 18.11.2026, ПРАЙМ
ВСМ Москва — Петербург к моменту запуска будет намного лучше, чем планируется
Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург к моменту запуска будет намного лучше, чем она планируется сегодня, сообщил... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T12:19+0300
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург к моменту запуска будет намного лучше, чем она планируется сегодня, сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров.
"К моменту реализации будет еще намного лучше, нежели чем мы думаем или ее представляем на сегодняшнем мероприятии. Поскольку каждый день появляются новые идеи, заделы, разработанные именно нашими родными российскими инженерами", - сказал глава РЖД, выступая на форуме "Транспорт России".
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
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бизнес, россия, москва, санкт-петербург, петербург, олег белозеров, ржд
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Петербург, Олег Белозеров, РЖД
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург к моменту запуска будет намного лучше, чем она планируется сегодня, сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров.
"К моменту реализации будет еще намного лучше, нежели чем мы думаем или ее представляем на сегодняшнем мероприятии. Поскольку каждый день появляются новые идеи, заделы, разработанные именно нашими родными российскими инженерами", - сказал глава РЖД, выступая на форуме "Транспорт России".
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.