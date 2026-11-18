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"М.Видео" может открыть шоурумы с мебелью в Москве, Адлере и Краснодаре
"М.Видео" может открыть шоурумы с мебелью в Москве, Адлере и Краснодаре - 18.11.2026, ПРАЙМ
"М.Видео" может открыть шоурумы с мебелью в Москве, Адлере и Краснодаре
"М.Видео" может открыть шоурумы с мебелью в торговом центре "Город на Рязанке" в Москве, в City Plaza в Адлере, а также в ТЦ "Красная площадь" в Краснодаре,... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T16:03+0300
2026-11-18T16:03+0300
2026-11-18T16:03+0300
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. "М.Видео" может открыть шоурумы с мебелью в торговом центре "Город на Рязанке" в Москве, в City Plaza в Адлере, а также в ТЦ "Красная площадь" в Краснодаре, рассказал РИА Недвижимость управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.
Ранее компания объявила о запуске проекта "М.Мебель", в рамках которого на площадках розничных магазинов появятся шоурумы с готовыми интерьерными решениями. Первые четыре шоурума планируется запустить в ноябре в действующих магазинах сети в Москве, Адлере, Краснодаре и Ростове-на-Дону.
"Официально "М.Видео" пока назвала только города, без конкретных торговых центров. Однако по вакансиям компании можно достаточно уверенно определить несколько площадок. Например, в Адлере практически наверняка речь идет о City Plaza. Еще 22 сентября "М.Видео" разместила вакансию дизайнера мебели именно в этом магазине, причем в обязанности входят проектирование кухонь, замеры и сопровождение индивидуальных мебельных заказов", – сказал Войцеховский.
В Москве, по его словам, аналогичная вакансия сейчас размещена для магазина в торговом центре "Город на Рязанке", поэтому эту площадку также можно считать наиболее вероятной для запуска "М.Мебели". В Краснодаре появилась вакансия дизайнера интерьеров и мебели для магазина "М.Видео" на улице Дзержинского, где расположен ТЦ "Красная площадь", добавил Войцеховский.
Руководитель направления торговой недвижимости IBC Real Estate Владимир Чернусь отметил, что шоурумы с мебелью могут появиться в тех торговых центрах, где "М.Видео" изначально занимала большую площадь, где есть избыток помещений, высвободившихся из-под бытовой техники. Также это могут быть площадки, где компании не удалось сократить площадь или выйти из договора аренды, поэтому такая альтернатива выглядит как вынужденная мера, добавил он.
Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева подчеркнула, что продажа мебели для "М.Видео" – это привычное направление, так как сеть предлагает ее во многих своих магазинах. "Запуск формата специализированных шоурумов соответствует идее компании развивать офлайн-витрину маркетплейса, где наряду с мебелью будут представлены одежда, продукты питания, бытовая химия и другие товары", – сказала она.
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бизнес, россия, москва, адлер, краснодар, владимир чернов, м.видео, ibc real estate
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, АДЛЕР, КРАСНОДАР, Владимир Чернов, М.Видео, IBC Real Estate
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. "М.Видео" может открыть шоурумы с мебелью в торговом центре "Город на Рязанке" в Москве, в City Plaza в Адлере, а также в ТЦ "Красная площадь" в Краснодаре, рассказал РИА Недвижимость управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.
Ранее компания объявила о запуске проекта "М.Мебель", в рамках которого на площадках розничных магазинов появятся шоурумы с готовыми интерьерными решениями. Первые четыре шоурума планируется запустить в ноябре в действующих магазинах сети в Москве, Адлере, Краснодаре и Ростове-на-Дону.
"Официально "М.Видео" пока назвала только города, без конкретных торговых центров. Однако по вакансиям компании можно достаточно уверенно определить несколько площадок. Например, в Адлере практически наверняка речь идет о City Plaza. Еще 22 сентября "М.Видео" разместила вакансию дизайнера мебели именно в этом магазине, причем в обязанности входят проектирование кухонь, замеры и сопровождение индивидуальных мебельных заказов", – сказал Войцеховский.
В Москве, по его словам, аналогичная вакансия сейчас размещена для магазина в торговом центре "Город на Рязанке", поэтому эту площадку также можно считать наиболее вероятной для запуска "М.Мебели". В Краснодаре появилась вакансия дизайнера интерьеров и мебели для магазина "М.Видео" на улице Дзержинского, где расположен ТЦ "Красная площадь", добавил Войцеховский.
Руководитель направления торговой недвижимости IBC Real Estate Владимир Чернусь отметил, что шоурумы с мебелью могут появиться в тех торговых центрах, где "М.Видео" изначально занимала большую площадь, где есть избыток помещений, высвободившихся из-под бытовой техники. Также это могут быть площадки, где компании не удалось сократить площадь или выйти из договора аренды, поэтому такая альтернатива выглядит как вынужденная мера, добавил он.
Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева подчеркнула, что продажа мебели для "М.Видео" – это привычное направление, так как сеть предлагает ее во многих своих магазинах. "Запуск формата специализированных шоурумов соответствует идее компании развивать офлайн-витрину маркетплейса, где наряду с мебелью будут представлены одежда, продукты питания, бытовая химия и другие товары", – сказала она.