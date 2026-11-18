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В Совфеде предложили уточнить региональные программы по ремонту мостов

В Совфеде предложили уточнить региональные программы по ремонту мостов - 18.11.2026, ПРАЙМ

В Совфеде предложили уточнить региональные программы по ремонту мостов

Региональным властям нужно уточнить свои программы по ремонту мостов, находящихся в аварийном состоянии, поскольку не все такие объекты учтены, считает глава... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T13:39+0300

2026-11-18T13:39+0300

2026-11-18T13:39+0300

бизнес

россия

росавтодор

совет федерации

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МОСКВА, 18 ноя – ПРАЙМ. Региональным властям нужно уточнить свои программы по ремонту мостов, находящихся в аварийном состоянии, поскольку не все такие объекты учтены, считает глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов. "Нас беспокоят аварийные и предаварийные мостовые сооружения. Субъекты РФ внесли сведения о них в СКДФ (Система контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов). Теперь федеральные Минтранс и Росавтодор видят картинку в регионах. Более, чем 53 тысячи мостов были внесены в эту систему: из них 2 616 – аварийных и 3 451 – предаварийных. Но состояние 79 % мостовых сооружений не было подтверждено диагностически", - сказал сенатор на заседании Совета по развитию транспортного комплекса при СФ в рамках Транспортной недели. Он напомнил, что до 2031 года в региональных программах предусмотрены средства на ремонт более трех тысяч мостов. "Из них (по данным регионов – ред.) только 275 аварийных, что составляет 11% от общей численности. Еще 15% - это предаварийные мосты", сказал Кутепов. Таким образом, в региональные программы попадают мосты, которые не имеют признаков аварийности. При этом явно аварийные мосты в эти программы не попадают, добавил он. С ним согласился и первый зампред комитета СФ Игорь Тресков. "Программы должны быть пересмотрены в пользу ремонта аварийных мостов. Необходимо предусматривать мероприятия по обследованию мостов. Это должно быть выполнено в объеме 100%", - сказал политик. Он сообщил, что в комитете в течение первого квартала будущего года с каждым регионом эту работу проведут. "Здесь (на ремонт – ред.) почти половина денежных средств - это федеральные средства, поэтому все необходимые рычаги есть. Совет Федерации в рамках парламентского контроля обязательно это проконтролирует", - сказал Тресков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, росавтодор, совет федерации