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"Нафтогаз" заявил о заключении контракта с Orlen на поставку LNG из США

"Нафтогаз" заявил о заключении контракта с Orlen на поставку LNG из США - 18.11.2026, ПРАЙМ

"Нафтогаз" заявил о заключении контракта с Orlen на поставку LNG из США

Компания "Нафтогаз Украины" сообщила о заключении контракта с польским энергетическим концерном Orlen на поставку Киеву трех партий американского сжиженного... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T11:46+0300

2026-11-18T11:46+0300

2026-11-18T11:46+0300

газ

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МОСКВА, 18 ноя – ПРАЙМ. Компания "Нафтогаз Украины" сообщила о заключении контракта с польским энергетическим концерном Orlen на поставку Киеву трех партий американского сжиженного природного газа (LNG) в первом квартале будущего года. "Группа "Нафтогаз" и польский Orlen заключили новый контракт на поставку трех партий американского LNG в первом квартале 2027 года… Газ из США будет проходить регазификацию на терминале в Свиноуйсьце и поступать в Украину через польскую газотранспортную систему", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Нафтогаза". Агентство IAR в конце сентября сообщало, что польский энергетический концерн Orlen в 2027 году поставит на Украину топливо на 500 миллионов долларов.

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газ, украина, киев, сша, нафтогаз украины, orlen