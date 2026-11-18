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Эти документы необходимы при крупных операциях с наличными

Эти документы необходимы при крупных операциях с наличными - 18.11.2026, ПРАЙМ

Эти документы необходимы при крупных операциях с наличными

Согласно методическим рекомендациям Банка России, с конца октября коммерческие банки должны выяснять финансовое положение и источники происхождения средств... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T03:03+0300

2026-11-18T03:03+0300

2026-11-18T03:03+0300

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общество

наличные деньги в обращении

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Москва, 18 ноя – ПРАЙМ. Согласно методическим рекомендациям Банка России, с конца октября коммерческие банки должны выяснять финансовое положение и источники происхождения средств граждан при операциях с наличными в размере от 5 миллионов рублей. Заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина рассказала агентству "Прайм", какие именно документы теперь необходимо хранить и иметь при себе для предоставления банку в случае необходимости.Методические рекомендации Банка России №5-МР касаются случаев внесения наличных денег на счета, переводы без открытия счета с приемом наличных, обмена валюты, покупки слитков, драгоценных металлов и монет за наличные и т.д."Практический вывод для владельцев наличных прост – историю сбережений необходимо хранить также бережно, как и сами накопления. Речь в первую очередь идет о сохранении документов, которые могут объяснить происхождение денег в тот момент, когда это потребуется", - говорит Фрумина.По словам эксперта, для подтверждения накопленной заработной платы пригодятся справки о доходах и банковские выписки за соответствующий период. Продажу имущества можно подтвердить договором и документами об оплате; самозанятым можно представить справки из приложения "Мой налог".Перечень документов и достаточность подтверждений банк оценивает с учетом конкретной ситуации. Вместе с тем, могут возникнуть дополнительные вопросы при получении денег от близких. Здесь могут помочь документы о дарении, свидетельство о праве на наследство, банковская выписка, подтверждающая снятие наличных денежных средств в валюте Российской Федерации, полученных в качестве наследства.Важно помнить, что банк может запросить подтверждение происхождения наличных и от третьих лиц.Еще один нюанс – размер операции. Порог 5 миллионов рублей вовсе не означает, что меньшие суммы освобождены от проверки. Банк вправе выяснять происхождение средств с учетом риска подозрительности операции или выявления намеренного дробления суммы. "Поэтому перед крупной операцией с наличными полезно заранее уточнить требования банка и подготовить подтверждающие документы", - подытожила Светлана Фрумина.

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эксклюзив, финансы, банки, общество , наличные деньги в обращении