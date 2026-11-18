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В "Россети Сибирь" рассказали о необходимости дополнительного финансирования

В "Россети Сибирь" рассказали о необходимости дополнительного финансирования - 18.11.2026, ПРАЙМ

В "Россети Сибирь" рассказали о необходимости дополнительного финансирования

Решение проблемы перегруженных центров питания и обновления парка техники сетевых компаний Сибирского федерального округа (СФО) потребует дополнительного... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T20:37+0300

2026-11-18T20:37+0300

2026-11-18T20:37+0300

бизнес

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 18 ноя – ПРАЙМ. Решение проблемы перегруженных центров питания и обновления парка техники сетевых компаний Сибирского федерального округа (СФО) потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета, сообщил генеральный директор "Россети Сибирь" Антон Дьячков на Сибирском энергетическом форуме в Красноярске. По его словам, объем инвестиционной программы на пятилетку составляет более 100 миллиардов рублей, первая половина этой суммы уйдет на технологическое присоединение к электросетям, а вторая – на повышение надежности электросетей. Однако этих денег не хватит на решение всех имеющихся задач, отметил гендиректор. "Для решения проблемы перегруженных центров питания и обновления устаревшего парка техники сетевых компаний в СФО собственными ресурсами в короткий срок не получится. Безусловно, придется привлекать средства федерального бюджета… Общая дополнительная потребность составляет свыше 100 миллиардов рублей", – сказал Дьячков. В Красноярске 18 ноября начал работу Сибирский энергетический форум. На одной площадке встретились представители энергетической отрасли из разных регионов Сибири и федеральные эксперты. Мероприятие будет проходить до 20 ноября.

красноярск

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бизнес, красноярск