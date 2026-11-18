https://1prime.ru/20261118/nerezidenty-875342020.html
Нерезиденты смогут открывать счета цифрового рубля с ноября 2027 года
Нерезиденты смогут открывать счета цифрового рубля с ноября 2027 года - 18.11.2026, ПРАЙМ
Нерезиденты смогут открывать счета цифрового рубля с ноября 2027 года
Банк России планирует предоставить нерезидентам возможность открывать счета цифрового рубля с ноября 2027 года, сообщается в материалах регулятора. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T17:01+0300
2026-11-18T17:01+0300
2026-11-18T17:01+0300
финансы
банки
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875342020.jpg?1795010495
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Банк России планирует предоставить нерезидентам возможность открывать счета цифрового рубля с ноября 2027 года, сообщается в материалах регулятора.
"У нерезидентов появится возможность открывать счета цифрового рубля. В системах дистанционного банковского обслуживания и мобильных приложениях банков можно будет открывать счета цифрового рубля для данной группы клиентов", - говорится в презентации ЦБ.
Согласно презентации, дата появления на платформе цифрового рубля и технический релиз данного функционала запланированы на ноябрь 2027 года.
Более того, открытие счетов цифрового рубля будет доступно с марта 2027 года лицам, занимающимся частной практикой (нотариусы, адвокаты, оценщики и другие).
Цифровой рубль - это еще одна форма нацвалюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Его использование добровольно, а все операции для граждан совершенно бесплатны. С начала массового внедрения 1 сентября граждане открыли 300 тысяч кошельков для цифровых рублей.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, банк россии
Финансы, Банки, Банк России
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Банк России планирует предоставить нерезидентам возможность открывать счета цифрового рубля с ноября 2027 года, сообщается в материалах регулятора.
"У нерезидентов появится возможность открывать счета цифрового рубля. В системах дистанционного банковского обслуживания и мобильных приложениях банков можно будет открывать счета цифрового рубля для данной группы клиентов", - говорится в презентации ЦБ.
Согласно презентации, дата появления на платформе цифрового рубля и технический релиз данного функционала запланированы на ноябрь 2027 года.
Более того, открытие счетов цифрового рубля будет доступно с марта 2027 года лицам, занимающимся частной практикой (нотариусы, адвокаты, оценщики и другие).
Цифровой рубль - это еще одна форма нацвалюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Его использование добровольно, а все операции для граждан совершенно бесплатны. С начала массового внедрения 1 сентября граждане открыли 300 тысяч кошельков для цифровых рублей.