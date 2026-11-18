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Нерезиденты смогут открывать счета цифрового рубля с ноября 2027 года

Нерезиденты смогут открывать счета цифрового рубля с ноября 2027 года - 18.11.2026, ПРАЙМ

Нерезиденты смогут открывать счета цифрового рубля с ноября 2027 года

Банк России планирует предоставить нерезидентам возможность открывать счета цифрового рубля с ноября 2027 года, сообщается в материалах регулятора. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T17:01+0300

2026-11-18T17:01+0300

2026-11-18T17:01+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Банк России планирует предоставить нерезидентам возможность открывать счета цифрового рубля с ноября 2027 года, сообщается в материалах регулятора. "У нерезидентов появится возможность открывать счета цифрового рубля. В системах дистанционного банковского обслуживания и мобильных приложениях банков можно будет открывать счета цифрового рубля для данной группы клиентов", - говорится в презентации ЦБ. Согласно презентации, дата появления на платформе цифрового рубля и технический релиз данного функционала запланированы на ноябрь 2027 года. Более того, открытие счетов цифрового рубля будет доступно с марта 2027 года лицам, занимающимся частной практикой (нотариусы, адвокаты, оценщики и другие). Цифровой рубль - это еще одна форма нацвалюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Его использование добровольно, а все операции для граждан совершенно бесплатны. С начала массового внедрения 1 сентября граждане открыли 300 тысяч кошельков для цифровых рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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