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Нидерланды выступили против попыток США ограничить экспорт в Китай

Нидерланды выступили против попыток США ограничить экспорт в Китай - 18.11.2026, ПРАЙМ

Нидерланды выступили против попыток США ограничить экспорт в Китай

Нидерланды считают неприемлемыми попытки США распространить собственные экспортные ограничения в отношении Китая на нидерландские компании, в том числе на... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T14:01+0300

2026-11-18T14:01+0300

2026-11-18T14:04+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Нидерланды считают неприемлемыми попытки США распространить собственные экспортные ограничения в отношении Китая на нидерландские компании, в том числе на производителя полупроводников ASML, заявил представитель МИД королевства изданию Politico. "Главная обеспокоенность заключается в экстерриториальном характере законопроекта", - заявил представитель нидерландского МИД, комментируя законопроект MATCH Act, который вновь набирает поддержку в Конгрессе США. Данный законопроект предусматривает, что союзники США, включая Нидерланды, должны в течение 150 дней привести ограничения на продажу и обслуживание передового оборудования для производства микросхем в Китае в соответствие с американскими правилами либо продемонстрировать прогресс в этом направлении. По словам представителя министерства, Нидерланды и США поддерживают постоянные контакты на всех уровнях, однако каждая страна самостоятельно отвечает за свою политику национальной безопасности и экспортного контроля. "Экстерриториальные меры противоречат этому принципу и неприемлемы в отношениях между партнерами", - добавил он. Как отмечает издание, обсуждение законопроекта активизировалось в Вашингтоне после появления сообщений о бывшем главе Nvidia Дженсене Хуанге и его связях с женщиной, подозреваемой в шпионаже в пользу Китая. Это усилило обеспокоенность американских законодателей доступом Пекина к передовым технологиям США.

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мировая экономика, сша, нидерланды, китай, мид, politico, конгресс сша