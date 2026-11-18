https://1prime.ru/20261118/nikitin-875310008.html
Транспортная система России обладает высоким запасом прочности, заявил Никитин
Транспортная система России обладает высоким запасом прочности, заявил Никитин - 18.11.2026, ПРАЙМ
Транспортная система России обладает высоким запасом прочности, заявил Никитин
Транспортная система России обладает высоким запасом прочности, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Андрей Никитин. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T07:34+0300
2026-11-18T07:34+0300
2026-11-18T07:34+0300
россия
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Транспортная система России обладает высоким запасом прочности, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Андрей Никитин.
Движение поездов и автомобилей по Крымскому мосту из-за повторной атаки БПЛА ночью 17 ноября было временно приостановлено. Специалистами оценивается нанесенный ущерб. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. Позже во вторник железнодорожное движение мосту было полностью возобновлено.
"Прежде всего подчеркну, что транспортная система нашей страны обладает высоким запасом прочности", - сказал Никитин.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в ближайшие дни.
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россия
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Транспортная система России обладает высоким запасом прочности, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Андрей Никитин.
Движение поездов и автомобилей по Крымскому мосту из-за повторной атаки БПЛА ночью 17 ноября было временно приостановлено. Специалистами оценивается нанесенный ущерб. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. Позже во вторник железнодорожное движение мосту было полностью возобновлено.
"Прежде всего подчеркну, что транспортная система нашей страны обладает высоким запасом прочности", - сказал Никитин.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в ближайшие дни.