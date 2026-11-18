https://1prime.ru/20261118/nikitin-875310293.html
Никитин рассказал о возможностях России восстановить Крымский мост
Никитин рассказал о возможностях России восстановить Крымский мост - 18.11.2026, ПРАЙМ
Никитин рассказал о возможностях России восстановить Крымский мост
Россия имеет все необходимые технологии и компетенции, чтобы провести восстановительные работы на Крымском мосту в сжатые сроки, сообщил в интервью РИА Новости... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T07:41+0300
2026-11-18T07:41+0300
2026-11-18T07:41+0300
россия
бизнес
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875310293.jpg?1794976865
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Россия имеет все необходимые технологии и компетенции, чтобы провести восстановительные работы на Крымском мосту в сжатые сроки, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Андрей Никитин.
Движение поездов и автомобилей по Крымскому мосту из-за повторной атаки БПЛА ночью 17 ноября было временно приостановлено. Специалистами оценивается нанесенный ущерб. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. Позже во вторник железнодорожное движение по мосту было полностью возобновлено.
"У России есть все необходимые технологии и компетенции, чтобы провести восстановительные работы в сжатые сроки", - сказал Никитин.
Он отметил, что работает сухопутный маршрут и задействована паромная переправа.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в ближайшие дни.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Россия имеет все необходимые технологии и компетенции, чтобы провести восстановительные работы на Крымском мосту в сжатые сроки, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Андрей Никитин.
Движение поездов и автомобилей по Крымскому мосту из-за повторной атаки БПЛА ночью 17 ноября было временно приостановлено. Специалистами оценивается нанесенный ущерб. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. Позже во вторник железнодорожное движение по мосту было полностью возобновлено.
"У России есть все необходимые технологии и компетенции, чтобы провести восстановительные работы в сжатые сроки", - сказал Никитин.
Он отметил, что работает сухопутный маршрут и задействована паромная переправа.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в ближайшие дни.