https://1prime.ru/20261118/nikitin-875310293.html

Никитин рассказал о возможностях России восстановить Крымский мост

Никитин рассказал о возможностях России восстановить Крымский мост - 18.11.2026, ПРАЙМ

Никитин рассказал о возможностях России восстановить Крымский мост

Россия имеет все необходимые технологии и компетенции, чтобы провести восстановительные работы на Крымском мосту в сжатые сроки, сообщил в интервью РИА Новости... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T07:41+0300

2026-11-18T07:41+0300

2026-11-18T07:41+0300

россия

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Россия имеет все необходимые технологии и компетенции, чтобы провести восстановительные работы на Крымском мосту в сжатые сроки, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Андрей Никитин. Движение поездов и автомобилей по Крымскому мосту из-за повторной атаки БПЛА ночью 17 ноября было временно приостановлено. Специалистами оценивается нанесенный ущерб. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. Позже во вторник железнодорожное движение по мосту было полностью возобновлено. "У России есть все необходимые технологии и компетенции, чтобы провести восстановительные работы в сжатые сроки", - сказал Никитин. Он отметил, что работает сухопутный маршрут и задействована паромная переправа. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в ближайшие дни.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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