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Никитин рассказал о перераспределении потоков автотранспорта после атаки ВСУ
Никитин рассказал о перераспределении потоков автотранспорта после атаки ВСУ - 18.11.2026, ПРАЙМ
Никитин рассказал о перераспределении потоков автотранспорта после атаки ВСУ
Правительство России совместно с регионами выстраивает альтернативные маршруты перевозок автотранспортом и перераспределяет потоки после повторной атаки ВСУ на... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T07:44+0300
2026-11-18T07:44+0300
2026-11-18T07:44+0300
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Правительство России совместно с регионами выстраивает альтернативные маршруты перевозок автотранспортом и перераспределяет потоки после повторной атаки ВСУ на мост в Крым 17 ноября, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Андрей Никитин.
Движение поездов и автомобилей по Крымскому мосту из-за повторной атаки БПЛА ночью 17 ноября было временно приостановлено. Специалистами оценивается нанесенный ущерб. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. Позже во вторник железнодорожное движение по мосту было полностью возобновлено.
"Отдельная задача сейчас - пассажирское сообщение и прежде всего автомобильный транспорт. Совместно с регионами выстраиваем альтернативные маршруты и перераспределяем потоки", - заявил Никитин.
Он добавил, что дал Минтрансу все необходимые поручения.
"Ситуацию держу на контроле", - отметил вице-премьер.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в ближайшие дни.
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бизнес, россия, крым, всу
Бизнес, РОССИЯ, КРЫМ, ВСУ
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Правительство России совместно с регионами выстраивает альтернативные маршруты перевозок автотранспортом и перераспределяет потоки после повторной атаки ВСУ на мост в Крым 17 ноября, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Андрей Никитин.
Движение поездов и автомобилей по Крымскому мосту из-за повторной атаки БПЛА ночью 17 ноября было временно приостановлено. Специалистами оценивается нанесенный ущерб. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. Позже во вторник железнодорожное движение по мосту было полностью возобновлено.
"Отдельная задача сейчас - пассажирское сообщение и прежде всего автомобильный транспорт. Совместно с регионами выстраиваем альтернативные маршруты и перераспределяем потоки", - заявил Никитин.
Он добавил, что дал Минтрансу все необходимые поручения.
"Ситуацию держу на контроле", - отметил вице-премьер.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в ближайшие дни.