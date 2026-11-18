https://1prime.ru/20261118/nikitin-875310373.html

Никитин рассказал о перераспределении потоков автотранспорта после атаки ВСУ

Никитин рассказал о перераспределении потоков автотранспорта после атаки ВСУ - 18.11.2026, ПРАЙМ

Никитин рассказал о перераспределении потоков автотранспорта после атаки ВСУ

Правительство России совместно с регионами выстраивает альтернативные маршруты перевозок автотранспортом и перераспределяет потоки после повторной атаки ВСУ на... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T07:44+0300

2026-11-18T07:44+0300

2026-11-18T07:44+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Правительство России совместно с регионами выстраивает альтернативные маршруты перевозок автотранспортом и перераспределяет потоки после повторной атаки ВСУ на мост в Крым 17 ноября, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Андрей Никитин. Движение поездов и автомобилей по Крымскому мосту из-за повторной атаки БПЛА ночью 17 ноября было временно приостановлено. Специалистами оценивается нанесенный ущерб. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. Позже во вторник железнодорожное движение по мосту было полностью возобновлено. "Отдельная задача сейчас - пассажирское сообщение и прежде всего автомобильный транспорт. Совместно с регионами выстраиваем альтернативные маршруты и перераспределяем потоки", - заявил Никитин. Он добавил, что дал Минтрансу все необходимые поручения. "Ситуацию держу на контроле", - отметил вице-премьер. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в ближайшие дни.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, крым, всу