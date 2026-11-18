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"Новатэк" заинтересован начать поставки СПГ в Таиланд

"Новатэк" заинтересован начать поставки СПГ в Таиланд - 18.11.2026, ПРАЙМ

"Новатэк" заинтересован начать поставки СПГ в Таиланд

"Новатэк" заинтересован начать поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Таиланд и ведет соответствующие переговоры, заявил РИА Новости глава компании Леонид... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T12:04+0300

2026-11-18T12:04+0300

2026-11-18T12:04+0300

газ

таиланд

леонид михельсон

атэс

новатэк

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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 Ноя - ПРАЙМ. "Новатэк" заинтересован начать поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Таиланд и ведет соответствующие переговоры, заявил РИА Новости глава компании Леонид Михельсон. "Не расширять, а начинать. Мы очень заинтересованы в этом рынке. Ведем переговоры", - ответил он на вопрос о планах поставок СПГ в Таиланд. Деловой саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем принимают участие руководители 12 стран объединения. По итогам саммита будет принят итоговый документ - Шэньчжэньская инициатива, ее представят на рассмотрение 33-й неформальной встречи лидеров стран АТЭС, которая состоится 18-19 ноября.

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газ, таиланд, леонид михельсон, атэс, новатэк