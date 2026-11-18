https://1prime.ru/20261118/novatek-875321272.html
"Новатэк" говорит с Вьетнамом не только о поставках СПГ, но и об инвестициях
"Новатэк" говорит с Вьетнамом не только о поставках СПГ, но и об инвестициях - 18.11.2026, ПРАЙМ
"Новатэк" говорит с Вьетнамом не только о поставках СПГ, но и об инвестициях
"Новатэк" обсуждает с Вьетнамом не только поставки сжиженного природного газа (СПГ), но и предлагает инвестиции компании в страну, заявил РИА Новости глава... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T12:13+0300
2026-11-18T12:13+0300
2026-11-18T12:26+0300
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россия
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леонид михельсон
новатэк
атэс
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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 Ноя - ПРАЙМ. "Новатэк" обсуждает с Вьетнамом не только поставки сжиженного природного газа (СПГ), но и предлагает инвестиции компании в страну, заявил РИА Новости глава "Новатэка" Леонид Михельсон. "Целый ряд крупных проектов планируется. Наверное, по времени на северо-западе Вьетнама большие энергетические проекты газовые обсуждаем, наше участие, и не только поставки СПГ, предлагаем и инвестиции тоже", - сказал он. Деловой саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем принимают участие руководители 12 стран объединения. По итогам саммита будет принят итоговый документ - Шэньчжэньская инициатива, ее представят на рассмотрение 33-й неформальной встречи лидеров стран АТЭС, которая состоится 18-19 ноября.
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газ, россия, вьетнам, леонид михельсон, новатэк, атэс
Газ, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, Леонид Михельсон, Новатэк, АТЭС
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 Ноя - ПРАЙМ. "Новатэк" обсуждает с Вьетнамом не только поставки сжиженного природного газа (СПГ), но и предлагает инвестиции компании в страну, заявил РИА Новости глава "Новатэка" Леонид Михельсон.
"Целый ряд крупных проектов планируется. Наверное, по времени на северо-западе Вьетнама большие энергетические проекты газовые обсуждаем, наше участие, и не только поставки СПГ, предлагаем и инвестиции тоже", - сказал он.
Деловой саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем принимают участие руководители 12 стран объединения. По итогам саммита будет принят итоговый документ - Шэньчжэньская инициатива, ее представят на рассмотрение 33-й неформальной встречи лидеров стран АТЭС, которая состоится 18-19 ноября.