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"Новатэк" говорит с Вьетнамом не только о поставках СПГ, но и об инвестициях

"Новатэк" говорит с Вьетнамом не только о поставках СПГ, но и об инвестициях - 18.11.2026, ПРАЙМ

"Новатэк" говорит с Вьетнамом не только о поставках СПГ, но и об инвестициях

"Новатэк" обсуждает с Вьетнамом не только поставки сжиженного природного газа (СПГ), но и предлагает инвестиции компании в страну, заявил РИА Новости глава... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T12:13+0300

2026-11-18T12:13+0300

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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 Ноя - ПРАЙМ. "Новатэк" обсуждает с Вьетнамом не только поставки сжиженного природного газа (СПГ), но и предлагает инвестиции компании в страну, заявил РИА Новости глава "Новатэка" Леонид Михельсон. "Целый ряд крупных проектов планируется. Наверное, по времени на северо-западе Вьетнама большие энергетические проекты газовые обсуждаем, наше участие, и не только поставки СПГ, предлагаем и инвестиции тоже", - сказал он. Деловой саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем принимают участие руководители 12 стран объединения. По итогам саммита будет принят итоговый документ - Шэньчжэньская инициатива, ее представят на рассмотрение 33-й неформальной встречи лидеров стран АТЭС, которая состоится 18-19 ноября.

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газ, россия, вьетнам, леонид михельсон, новатэк, атэс