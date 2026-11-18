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"Новатэк" подписал первый контракт для поставок на юг Вьетнама 0,5 млн тонн СПГ
"Новатэк" подписал первый контракт для поставок на юг Вьетнама 0,5 млн тонн СПГ - 18.11.2026, ПРАЙМ
"Новатэк" подписал первый контракт для поставок на юг Вьетнама 0,5 млн тонн СПГ
"Новатэк" уже подписал первый контракт для поставок на юг Вьетнама 0,5 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), заявил РИА Новости глава компании Леонид... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T12:19+0300
2026-11-18T12:19+0300
2026-11-18T12:19+0300
газ
вьетнам
леонид михельсон
новатэк
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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. "Новатэк" уже подписал первый контракт для поставок на юг Вьетнама 0,5 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), заявил РИА Новости глава компании Леонид Михельсон.
"Первый небольшой контракт на юг Вьетнама - поставка где-то полмиллиона тонн (СПГ - ред.) - мы уже подписали", - сказал он, отвечая на вопрос о совместных проектах компании с Вьетнамом.
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газ, вьетнам, леонид михельсон, новатэк
Газ, ВЬЕТНАМ, Леонид Михельсон, Новатэк