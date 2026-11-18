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"Новатэк" подписал договор на поставку СПГ в Турцию

"Новатэк" подписал договор на поставку СПГ в Турцию - 18.11.2026, ПРАЙМ

"Новатэк" подписал договор на поставку СПГ в Турцию

"Новатэк" подписал договор на поставку сжиженного природного газа (СПГ) в Турцию, обсуждается увеличение объемов и инвестиции в газовую отрасль, рассказал... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T12:32+0300

2026-11-18T12:32+0300

2026-11-18T12:32+0300

газ

турция

леонид михельсон

новатэк

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. "Новатэк" подписал договор на поставку сжиженного природного газа (СПГ) в Турцию, обсуждается увеличение объемов и инвестиции в газовую отрасль, рассказал журналистам глава компании Леонид Михельсон. "Мы подписали договор на поставку в Турцию, обсуждаем увеличение и обсуждаем тоже варианты и с инвестициями в газовую отрасль", - ответил он на вопрос, на каком этапе переговоры по поставкам СПГ в Турцию и какие объемы планируется поставлять.

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газ, турция, леонид михельсон, новатэк