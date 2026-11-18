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"Новатэк" продолжает поставки СПГ в Европу, заявил Михельсон

"Новатэк" продолжает поставки СПГ в Европу, заявил Михельсон - 18.11.2026, ПРАЙМ

"Новатэк" продолжает поставки СПГ в Европу, заявил Михельсон

"Новатэк" продолжает поставки своего сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, сообщил журналистам глава компании Леонид Михельсон. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T12:35+0300

2026-11-18T12:35+0300

2026-11-18T12:35+0300

газ

европа

леонид михельсон

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ШЭНЬЧЖЕНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. "Новатэк" продолжает поставки своего сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, сообщил журналистам глава компании Леонид Михельсон. "Все меня спрашивают: "А вы поставляете в Европу?". Ну как же можно не поставлять, если сейчас там было 32-34, сегодня там 28-29 долларов за MMBtu (1 миллион британских тепловых единиц - ред.). Конечно, поставляем. Я говорю: "Ну, будем до 31 декабря, до 23:30 будем поставлять", - сказал Михельсон. Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.

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газ, европа, леонид михельсон, новатэк, ес