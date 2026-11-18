https://1prime.ru/20261118/novatek-875322518.html

"Новатэк" после запрета ЕС направит большую часть СПГ в Китай

"Новатэк" после запрета ЕС направит большую часть СПГ в Китай - 18.11.2026, ПРАЙМ

"Новатэк" после запрета ЕС направит большую часть СПГ в Китай

"Новатэк" после полного запрета Европы на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России перенаправит большую часть своих поставок в Китай, заявил... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T12:35+0300

2026-11-18T12:35+0300

2026-11-18T12:39+0300

газ

европа

китай

леонид михельсон

атэс

новатэк

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875322518.jpg?1794994788

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. "Новатэк" после полного запрета Европы на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России перенаправит большую часть своих поставок в Китай, заявил журналистам глава компании Леонид Михельсон. "Вся эта переориентация у нас проработана, большая доля того, что мы сейчас будем перенаправлять из Европы, как раз пойдет в Китай", - сказал он в кулуарах делового саммита АТЭС. Деловой саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем принимают участие руководители 12 стран объединения. По итогам саммита будет принят итоговый документ - Шэньчжэньская инициатива, ее представят на рассмотрение 33-й неформальной встречи лидеров стран АТЭС, которая состоится 18-19 ноября.

европа

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, европа, китай, леонид михельсон, атэс, новатэк