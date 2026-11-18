https://1prime.ru/20261118/novatek-875322518.html
"Новатэк" после запрета ЕС направит большую часть СПГ в Китай
"Новатэк" после запрета ЕС направит большую часть СПГ в Китай - 18.11.2026, ПРАЙМ
"Новатэк" после запрета ЕС направит большую часть СПГ в Китай
"Новатэк" после полного запрета Европы на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России перенаправит большую часть своих поставок в Китай, заявил... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T12:35+0300
2026-11-18T12:35+0300
2026-11-18T12:39+0300
газ
европа
китай
леонид михельсон
атэс
новатэк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875322518.jpg?1794994788
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. "Новатэк" после полного запрета Европы на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России перенаправит большую часть своих поставок в Китай, заявил журналистам глава компании Леонид Михельсон. "Вся эта переориентация у нас проработана, большая доля того, что мы сейчас будем перенаправлять из Европы, как раз пойдет в Китай", - сказал он в кулуарах делового саммита АТЭС. Деловой саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем принимают участие руководители 12 стран объединения. По итогам саммита будет принят итоговый документ - Шэньчжэньская инициатива, ее представят на рассмотрение 33-й неформальной встречи лидеров стран АТЭС, которая состоится 18-19 ноября.
европа
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, европа, китай, леонид михельсон, атэс, новатэк
Газ, ЕВРОПА, КИТАЙ, Леонид Михельсон, АТЭС, Новатэк
"Новатэк" после запрета ЕС направит большую часть СПГ в Китай
"Новатэк": большая часть импорта СПГ в Европу после полного запрета пойдет в Китай
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. "Новатэк" после полного запрета Европы на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России перенаправит большую часть своих поставок в Китай, заявил журналистам глава компании Леонид Михельсон.
"Вся эта переориентация у нас проработана, большая доля того, что мы сейчас будем перенаправлять из Европы, как раз пойдет в Китай", - сказал он в кулуарах делового саммита АТЭС.
Деловой саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем принимают участие руководители 12 стран объединения. По итогам саммита будет принят итоговый документ - Шэньчжэньская инициатива, ее представят на рассмотрение 33-й неформальной встречи лидеров стран АТЭС, которая состоится 18-19 ноября.