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"Новатэк" увеличит поставки СПГ в Китай, заявил Михельсон

"Новатэк" увеличит поставки СПГ в Китай, заявил Михельсон - 18.11.2026, ПРАЙМ

"Новатэк" увеличит поставки СПГ в Китай, заявил Михельсон

"Новатэк" увеличит поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Китай, компания активно перераспределяет потоки на другие рынки в связи с отказом ЕС от... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T13:58+0300

2026-11-18T13:58+0300

2026-11-18T13:58+0300

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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. "Новатэк" увеличит поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Китай, компания активно перераспределяет потоки на другие рынки в связи с отказом ЕС от российского газа и отдает предпочтение китайским партнерам, заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон. "Конечно, будем увеличивать. Очень мудрые люди в Брюсселе приняли решение, что с 1 января не будут получать российский СПГ. И, конечно, мы сейчас перераспределяем рынки и, конечно, предпочтение отдаем Китаю - нашим партнерами. Будем увеличивать поставки СПГ", - сказал он в интервью ИС "Вести" в кулуарах делового саммита АТЭС, отвечая на вопрос об увеличении поставок СПГ в Китай. "Новатэк" после полного запрета Европы на СПГ из России перенаправит большую часть своих поставок в Китай, заявил журналистам Михельсон ранее в среду. Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным. Деловой саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем принимают участие руководители 12 стран объединения. По итогам саммита будет принят итоговый документ - Шэньчжэньская инициатива, ее представят на рассмотрение 33-й неформальной встречи лидеров стран АТЭС, которая состоится 18-19 ноября.

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газ, китай, брюссель, европа, леонид михельсон, новатэк, атэс, ес