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Nvidia прекратила поставки H200 в Китай
Nvidia прекратила поставки H200 в Китай - 18.11.2026, ПРАЙМ
Nvidia прекратила поставки H200 в Китай
Американский разработчик графических процессоров Nvidia, оказавшийся в центре скандала из-за резонансной отставки своего Дженсена Хуанга, прекратила поставки в... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T13:27+0300
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Американский разработчик графических процессоров Nvidia, оказавшийся в центре скандала из-за резонансной отставки своего Дженсена Хуанга, прекратила поставки в Китай графических ускорителей Hopper (известных как H200) для центров обработки данных, несмотря на продолжающее действовать разрешение властей США, сообщает информационное агентство Блумберг со ссылкой на временное руководство компании. "Nvidia Corp. прекратила поставки чипов Hopper для центров обработки данных в Китай, несмотря на то что в прошлом году получила разрешение правительства США на продажу версии этой модели в азиатскую страну", - передает агентство. Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что власти США одобрили продажу H200, которые в том числе используются в сфере искусственного интеллекта, десяти китайским компаниям. И, по словам временной главы компании Колетт Кресс, которые приводит Блумберг, в прошлом квартале Nvidia продала Китаю разрешенные к экспорту чипы на сумму 2,4 миллиарда долларов. При этом причин прекращения поставок сейчас Кресс не уточнила. При этом ранее в среду издание Politico со ссылкой на опрошенных американских конгрессменов заявило, что сенаторы-республиканцы в США добиваются новых ограничений на поставки передовых американских чипов в Китай. Поводом для новых требований стал скандал вокруг Megaspeed, деятельность которой расследуют министерства юстиции и торговли США из-за возможных нарушений экспортных ограничений. По данным Politico, руководителя компании Элис Хуанг подозревают в связях с китайской разведкой. Дополнительное внимание к делу привлекли сообщения о ее романе с гендиректором Nvidia, который 12 ноября покинул свой пост. На фоне разбирательства совет директоров Nvidia 17 ноября объявил о создании специального комитета по контролю за соблюдением экспортных ограничений. Между тем Дженсен Хуанг согласился 1 декабря ответить на вопросы трех комитетов палаты представителей, сообщили их председатели.
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технологии, бизнес, сша, китай, nvidia, politico
Технологии, Бизнес, США, КИТАЙ, Nvidia, Politico
Nvidia прекратила поставки H200 в Китай
Bloomberg: Nvidia прекратила поставки графических ускорителей Hopper в Китай
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Американский разработчик графических процессоров Nvidia, оказавшийся в центре скандала из-за резонансной отставки своего Дженсена Хуанга, прекратила поставки в Китай графических ускорителей Hopper (известных как H200) для центров обработки данных, несмотря на продолжающее действовать разрешение властей США, сообщает информационное агентство Блумберг со ссылкой на временное руководство компании.
"Nvidia Corp. прекратила поставки чипов Hopper для центров обработки данных в Китай, несмотря на то что в прошлом году получила разрешение правительства США на продажу версии этой модели в азиатскую страну", - передает агентство.
Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что власти США одобрили продажу H200, которые в том числе используются в сфере искусственного интеллекта, десяти китайским компаниям.
И, по словам временной главы компании Колетт Кресс, которые приводит Блумберг, в прошлом квартале Nvidia продала Китаю разрешенные к экспорту чипы на сумму 2,4 миллиарда долларов. При этом причин прекращения поставок сейчас Кресс не уточнила.
При этом ранее в среду издание Politico со ссылкой на опрошенных американских конгрессменов заявило, что сенаторы-республиканцы в США добиваются новых ограничений на поставки передовых американских чипов в Китай.
Поводом для новых требований стал скандал вокруг Megaspeed, деятельность которой расследуют министерства юстиции и торговли США из-за возможных нарушений экспортных ограничений. По данным Politico, руководителя компании Элис Хуанг подозревают в связях с китайской разведкой. Дополнительное внимание к делу привлекли сообщения о ее романе с гендиректором Nvidia, который 12 ноября покинул свой пост.
На фоне разбирательства совет директоров Nvidia 17 ноября объявил о создании специального комитета по контролю за соблюдением экспортных ограничений. Между тем Дженсен Хуанг согласился 1 декабря ответить на вопросы трех комитетов палаты представителей, сообщили их председатели.