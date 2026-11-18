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ОАК поставит якутским "Полярным авиалиниям" шесть Ил-114-300

ОАК поставит якутским "Полярным авиалиниям" шесть Ил-114-300 - 18.11.2026, ПРАЙМ

ОАК поставит якутским "Полярным авиалиниям" шесть Ил-114-300

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") поставит шесть региональных самолетов Ил-114-300 якутским "Полярным авиалиниям",... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T13:30+0300

2026-11-18T13:30+0300

2026-11-18T13:30+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") поставит шесть региональных самолетов Ил-114-300 якутским "Полярным авиалиниям", соответствующее соглашение было подписано в среду на форуме "Транспорт России", сообщила компания. "Компания "Ил" (входит в ПАО "ОАК" госкорпорации "Ростех") и авиакомпания "Полярные авиалинии" подписали договор на поставку шести турбовинтовых региональных самолетов Ил-114-300. Торжественная церемония подписания состоялась в присутствии главы Республики Саха - Якутия Айсена Николаева в рамках Международного форума "Транспорт России", проходящего 18-20 ноября в Москве", - говорится в сообщении. Согласно договору, пять самолетов будут поставлены заказчику в 2029 году и еще один – в 2030 году. "Сегодняшнее подписание в очередной раз подтверждает востребованность Ил-114-300 на региональных линиях нашей страны, особенно на Дальнем Востоке. Самолет создавался для работы в сложнейших климатических условиях, с возможностью выполнения взлета и посадки с заснеженных полос. Якутия станет для Ил-114 естественной средой эксплуатации", – подчеркнул глава компании Даниил Бренерман, его слова приводит ОАК. Сейчас "Полярные авиалинии" эксплуатируют парк сопоставимых по назначению с Ил-114-300 самолетов предыдущего поколения - Ан-24. Ежегодно авиакомпания перевозит более 150 тысяч пассажиров.

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бизнес, россия, дальний восток, якутия, айсен николаев, ростех, оак