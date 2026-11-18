General Motors стремится удвоить доходы от обороны, пишет FT
FT: GM намерена удвоить оборонные доходы до двух миллиардов долларов в ближайшие годы
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. General Motors намерена более чем удвоить оборонные доходы до 2 миллиардов долларов в ближайшие годы, поскольку глобальные оборонные компании обращаются к ее автомобильным технологиям для ускорения производства вооружений, пишет Financial Times.
В конце августа детройтский автопроизводитель поставил первую партию компонентов ракет Patriot компании Lockheed Martin в течение 22 дней после того, как обе группы заключили партнерство в производстве оружия, которое поддерживала администрация Трампа. Несколько других оборонных премьеров с давними связями с западными правительствами также выстроились в очередь, чтобы подписать аналогичные соглашения с GM.
"У нас огромные производственные мощности по созданию компонентов оборонного оборудования. К нам обращается так много оборонных компаний с просьбой помочь нам", — приводит издание слова Стивена дюМонта, главы GM Defense.
Связи GM с обороной насчитывают десятилетия: во время Второй мировой войны она переоборудовала все свои американские заводы для поддержки военных нужд. Группа продала оборонный бизнес в 2003 году, а в 2017-м восстановила GM Defense как дочернее предприятие. Сейчас в подразделении работают около 500–600 сотрудников, оно приносит около 1 миллиарда долларов в год по сравнению с общей выручкой группы в 185 миллиардов, но быстро растет.
"Мэри с самого начала осознала возможность использовать инвестиции GM в автомобильный бизнес для прибыльного роста оборонного бизнеса", — сказал дюМонт, бывший руководитель Raytheon.
В последние годы такие компании, как Volkswagen, Jaguar Land Rover и Renault, диверсифицировались в оборонный сектор в поисках новых источников дохода, поскольку прибыль традиционного автомобильного бизнеса сжимается из-за жесткой конкуренции и роста затрат. Джим Фарли, гендиректор Ford, подтвердил в начале этого года, что компания также ведет переговоры с правительством США по оборонным проектам, а Stellantis согласилась продать свой завод в Брамптоне канадскому производителю бронетехники Roshel.