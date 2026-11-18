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Оплата услуг бюджетных учреждений в цифровом рубле станет доступна в 2027 году
Оплата услуг бюджетных учреждений в цифровом рубле станет доступна в 2027 году - 18.11.2026, ПРАЙМ
Оплата услуг бюджетных учреждений в цифровом рубле станет доступна в 2027 году
Оплата услуг бюджетных учреждений и платежи в региональные, муниципальные и местные бюджеты в цифровом рубле будут доступны в 2027 году, сообщает Банк России. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T16:19+0300
2026-11-18T16:19+0300
2026-11-18T16:19+0300
финансы
банки
банк россии
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Оплата услуг бюджетных учреждений и платежи в региональные, муниципальные и местные бюджеты в цифровом рубле будут доступны в 2027 году, сообщает Банк России.
"Еще одно направление развития платформы - бюджетные платежи. Сегодня людям и компаниям доступна уплата налогов и штрафов, которые идут в федеральный бюджет. В следующем году станут доступны платежи в региональные, муниципальные и местные бюджеты", - говорится в сообщении.
"Дополнительно появится возможность оплачивать услуги бюджетных учреждений: в цифровых рублях можно будет покупать билеты в театры и музеи, оплачивать посещение кружков и спортивных секций, медицинские обследования", - также отмечается там.
Цифровой рубль - это еще одна форма нацвалюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Его использование добровольно, а все операции для граждан совершенно бесплатны. С начала массового внедрения 1 сентября граждане открыли 300 тысяч кошельков для цифровых рублей.
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финансы, банки, банк россии
Финансы, Банки, Банк России
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Оплата услуг бюджетных учреждений и платежи в региональные, муниципальные и местные бюджеты в цифровом рубле будут доступны в 2027 году, сообщает Банк России.
"Еще одно направление развития платформы - бюджетные платежи. Сегодня людям и компаниям доступна уплата налогов и штрафов, которые идут в федеральный бюджет. В следующем году станут доступны платежи в региональные, муниципальные и местные бюджеты", - говорится в сообщении.
"Дополнительно появится возможность оплачивать услуги бюджетных учреждений: в цифровых рублях можно будет покупать билеты в театры и музеи, оплачивать посещение кружков и спортивных секций, медицинские обследования", - также отмечается там.
Цифровой рубль - это еще одна форма нацвалюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Его использование добровольно, а все операции для граждан совершенно бесплатны. С начала массового внедрения 1 сентября граждане открыли 300 тысяч кошельков для цифровых рублей.