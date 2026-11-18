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Оплата услуг бюджетных учреждений в цифровом рубле станет доступна в 2027 году

Оплата услуг бюджетных учреждений в цифровом рубле станет доступна в 2027 году - 18.11.2026, ПРАЙМ

Оплата услуг бюджетных учреждений в цифровом рубле станет доступна в 2027 году

Оплата услуг бюджетных учреждений и платежи в региональные, муниципальные и местные бюджеты в цифровом рубле будут доступны в 2027 году, сообщает Банк России. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T16:19+0300

2026-11-18T16:19+0300

2026-11-18T16:19+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Оплата услуг бюджетных учреждений и платежи в региональные, муниципальные и местные бюджеты в цифровом рубле будут доступны в 2027 году, сообщает Банк России. "Еще одно направление развития платформы - бюджетные платежи. Сегодня людям и компаниям доступна уплата налогов и штрафов, которые идут в федеральный бюджет. В следующем году станут доступны платежи в региональные, муниципальные и местные бюджеты", - говорится в сообщении. "Дополнительно появится возможность оплачивать услуги бюджетных учреждений: в цифровых рублях можно будет покупать билеты в театры и музеи, оплачивать посещение кружков и спортивных секций, медицинские обследования", - также отмечается там. Цифровой рубль - это еще одна форма нацвалюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Его использование добровольно, а все операции для граждан совершенно бесплатны. С начала массового внедрения 1 сентября граждане открыли 300 тысяч кошельков для цифровых рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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