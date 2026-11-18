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Почти половина россиян хотя бы раз неожиданно получала крупную сумму
Почти половина россиян хотя бы раз неожиданно получала крупную сумму - 18.11.2026, ПРАЙМ
Почти половина россиян хотя бы раз неожиданно получала крупную сумму
Практически каждый второй россиянин хотя бы раз в жизни неожиданно получал крупную сумму денег, а очень часто с финансовым везением сталкиваются пять человек из | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T09:51+0300
2026-11-18T09:51+0300
2026-11-18T09:58+0300
бизнес
общество
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Практически каждый второй россиянин хотя бы раз в жизни неожиданно получал крупную сумму денег, а очень часто с финансовым везением сталкиваются пять человек из ста, говорится в исследовании компании "Альфа Деньги", которое есть у РИА Новости. "Неожиданно получить крупную сумму денег хотя бы раз в жизни удавалось 44% опрошенных. Из них 22% сталкивались с такой ситуацией один раз, 16% - несколько раз, а 6% - неоднократно. Остальным 56% подобное везение пока не выпадало", - говорится в исследовании, респондентам которого предлагался множественный выбор. Лишь 5% опрошенных рассказали, что приятные финансовые неожиданности происходят с ними очень часто. Еще 31% россиян везет несколько раз в год, а 30% - примерно раз в несколько лет. У каждого пятого подобные события случались всего один-два раза в жизни. Еще 14% считают, что им никогда не везло в денежных вопросах. Самым распространенным случаем денежного везения оказалась случайная находка. Так, 58% участников исследования хотя бы раз находили деньги на улице или в общественных местах. Еще 37% получали крупный кешбэк или неожиданно выгодную скидку. Каждому четвертому хотя бы раз дарили крупную сумму денег, а 22% выигрывали денежные призы в лотереях, конкурсах или розыгрышах. Неожиданный возврат давно забытого долга случался у 13% респондентов. При этом, как показал опрос, только 8% россиян не сталкивались ни с одной из перечисленных ситуаций. Для многих финансовая удача была связана не только со случайными находками и подарками, но и с ростом заработка. Так, 26% участников опроса хотя бы раз переходили на работу с существенно более высоким доходом, а каждый пятый (20%) неожиданно получал повышение зарплаты. Еще 16% удавалось получить незапланированную прибыль от вложений или продажи имущества. При этом представления о настоящей финансовой удаче оказались несколько иными. Для 44% опрошенных самая большая удача - достичь финансовой независимости и перестать переживать из-за денег. Еще 31% считают большим успехом накопить крупную сумму на важную цель, а 30% - неожиданно получить крупную премию или денежный подарок. Устроиться на работу с гораздо более высоким доходом мечтают 28% респондентов, а получить значительное повышение зарплаты - 27%, уточняется в материалах. "Каждый пятый (20%) считает настоящим везением досрочно погасить кредит или полностью закрыть долги. При этом крупный выигрыш назвали финансовой удачей 20%, а находку большой суммы денег - только 11%", - заключается в исследовании.
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ПРАЙМ
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бизнес, общество
Почти половина россиян хотя бы раз неожиданно получала крупную сумму
"Альфа Деньги": 44% россиян хотя бы раз в жизни неожиданно получали крупную сумму
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Практически каждый второй россиянин хотя бы раз в жизни неожиданно получал крупную сумму денег, а очень часто с финансовым везением сталкиваются пять человек из ста, говорится в исследовании компании "Альфа Деньги", которое есть у РИА Новости.
"Неожиданно получить крупную сумму денег хотя бы раз в жизни удавалось 44% опрошенных. Из них 22% сталкивались с такой ситуацией один раз, 16% - несколько раз, а 6% - неоднократно. Остальным 56% подобное везение пока не выпадало", - говорится в исследовании, респондентам которого предлагался множественный выбор.
Лишь 5% опрошенных рассказали, что приятные финансовые неожиданности происходят с ними очень часто. Еще 31% россиян везет несколько раз в год, а 30% - примерно раз в несколько лет. У каждого пятого подобные события случались всего один-два раза в жизни. Еще 14% считают, что им никогда не везло в денежных вопросах.
Самым распространенным случаем денежного везения оказалась случайная находка. Так, 58% участников исследования хотя бы раз находили деньги на улице или в общественных местах. Еще 37% получали крупный кешбэк или неожиданно выгодную скидку.
Каждому четвертому хотя бы раз дарили крупную сумму денег, а 22% выигрывали денежные призы в лотереях, конкурсах или розыгрышах. Неожиданный возврат давно забытого долга случался у 13% респондентов. При этом, как показал опрос, только 8% россиян не сталкивались ни с одной из перечисленных ситуаций.
Для многих финансовая удача была связана не только со случайными находками и подарками, но и с ростом заработка. Так, 26% участников опроса хотя бы раз переходили на работу с существенно более высоким доходом, а каждый пятый (20%) неожиданно получал повышение зарплаты. Еще 16% удавалось получить незапланированную прибыль от вложений или продажи имущества.
При этом представления о настоящей финансовой удаче оказались несколько иными. Для 44% опрошенных самая большая удача - достичь финансовой независимости и перестать переживать из-за денег. Еще 31% считают большим успехом накопить крупную сумму на важную цель, а 30% - неожиданно получить крупную премию или денежный подарок.
Устроиться на работу с гораздо более высоким доходом мечтают 28% респондентов, а получить значительное повышение зарплаты - 27%, уточняется в материалах.
"Каждый пятый (20%) считает настоящим везением досрочно погасить кредит или полностью закрыть долги. При этом крупный выигрыш назвали финансовой удачей 20%, а находку большой суммы денег - только 11%", - заключается в исследовании.