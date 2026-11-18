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Опыт сотрудничества России и Египта может стать основой для проектов в Африке

Опыт сотрудничества России и Египта может стать основой для проектов в Африке - 18.11.2026, ПРАЙМ

Опыт сотрудничества России и Египта может стать основой для проектов в Африке

Опыт российско-египетского сотрудничества может стать основой для разработки совместных проектов России с другими государствами Африканского континента с учетом | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T12:19+0300

2026-11-18T12:19+0300

2026-11-18T12:19+0300

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КАИР, 18 ноя – ПРАЙМ. Опыт российско-египетского сотрудничества может стать основой для разработки совместных проектов России с другими государствами Африканского континента с учетом их национальных потребностей, заявил помощник премьер-министра Египта Осама Эль-Гохари. "Партнерство Египта с Россией охватывает энергетику, промышленность, торговлю, туризм и образование. Мы можем опираться на этот опыт для разработки совместных проектов с другими африканскими странами исходя из их потребностей", - сказал Эль-Гохари в своем выступлении на открытии IV Российско-африканской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" в Каире. Политик отметил, что первый саммит "Россия – Африка", состоявшийся в Сочи в 2019 году под председательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси, придал новый импульс развитию партнерства Москвы с государствами континента. По словам Эль-Гохари, последующие саммиты позволили укрепить диалог, который сегодня необходимо преобразовать в конкретные проекты, приносящие ощутимую пользу населению. Помощник египетского премьера подчеркнул, что многолетние связи Каира с Москвой, отношения Египта с африканскими государствами и членство страны в БРИКС создают прочную основу для дальнейшего развития этого партнерства.

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россия, мировая экономика, египет, каир, москва, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси, валдай