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Orlen и MVM подписали меморандум о поставках СПГ в Венгрию через Польшу

Orlen и MVM подписали меморандум о поставках СПГ в Венгрию через Польшу - 18.11.2026, ПРАЙМ

Orlen и MVM подписали меморандум о поставках СПГ в Венгрию через Польшу

Польская Orlen и венгерская MVM подписали меморандум о возможных поставках СПГ в Венгрию через Польшу, говорится в заявлении двух компаний для прессы. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T16:16+0300

2026-11-18T16:16+0300

2026-11-18T16:16+0300

газ

польша

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БУДАПЕШТ, 18 ноя - ПРАЙМ. Польская Orlen и венгерская MVM подписали меморандум о возможных поставках СПГ в Венгрию через Польшу, говорится в заявлении двух компаний для прессы. "Польская компания Orlen и венгерская MVM ONEnergy подписали меморандум о потенциальном сотрудничестве в области поставок сжиженного природного газа на польские терминалы, его регазификации и транспортировки природного газа в Венгрию", - говорится в документе. Отмечается, что меморандум был подписан в ходе саммита Партнерства по трансатлантическому энергетическому сотрудничеству (P-TEC) в Варшаве. Подписание меморандума является частью участия Orlen в программе Baltic Eagle Gas Hub, которая предполагает поставки американского СПГ в Европу, в том числе через терминалы в Польше.

польша

венгрия

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газ, польша, венгрия, европа, orlen, mvm