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Orlen и MVM подписали меморандум о поставках СПГ в Венгрию через Польшу
Orlen и MVM подписали меморандум о поставках СПГ в Венгрию через Польшу - 18.11.2026, ПРАЙМ
Orlen и MVM подписали меморандум о поставках СПГ в Венгрию через Польшу
Польская Orlen и венгерская MVM подписали меморандум о возможных поставках СПГ в Венгрию через Польшу, говорится в заявлении двух компаний для прессы. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T16:16+0300
2026-11-18T16:16+0300
2026-11-18T16:16+0300
газ
польша
венгрия
европа
orlen
mvm
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БУДАПЕШТ, 18 ноя - ПРАЙМ. Польская Orlen и венгерская MVM подписали меморандум о возможных поставках СПГ в Венгрию через Польшу, говорится в заявлении двух компаний для прессы.
"Польская компания Orlen и венгерская MVM ONEnergy подписали меморандум о потенциальном сотрудничестве в области поставок сжиженного природного газа на польские терминалы, его регазификации и транспортировки природного газа в Венгрию", - говорится в документе.
Отмечается, что меморандум был подписан в ходе саммита Партнерства по трансатлантическому энергетическому сотрудничеству (P-TEC) в Варшаве.
Подписание меморандума является частью участия Orlen в программе Baltic Eagle Gas Hub, которая предполагает поставки американского СПГ в Европу, в том числе через терминалы в Польше.
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газ, польша, венгрия, европа, orlen, mvm
Газ, ПОЛЬША, ВЕНГРИЯ, ЕВРОПА, Orlen, MVM
БУДАПЕШТ, 18 ноя - ПРАЙМ. Польская Orlen и венгерская MVM подписали меморандум о возможных поставках СПГ в Венгрию через Польшу, говорится в заявлении двух компаний для прессы.
"Польская компания Orlen и венгерская MVM ONEnergy подписали меморандум о потенциальном сотрудничестве в области поставок сжиженного природного газа на польские терминалы, его регазификации и транспортировки природного газа в Венгрию", - говорится в документе.
Отмечается, что меморандум был подписан в ходе саммита Партнерства по трансатлантическому энергетическому сотрудничеству (P-TEC) в Варшаве.
Подписание меморандума является частью участия Orlen в программе Baltic Eagle Gas Hub, которая предполагает поставки американского СПГ в Европу, в том числе через терминалы в Польше.