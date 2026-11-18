https://1prime.ru/20261118/oruzhie-875343376.html

Atmos и MBDA договорились сотрудничать в разработке космического оружия

Atmos и MBDA договорились сотрудничать в разработке космического оружия - 18.11.2026, ПРАЙМ

Atmos и MBDA договорились сотрудничать в разработке космического оружия

Немецкая технологическая компания Atmos Space Cargo и подразделение европейского оборонного концерна MBDA в Германии подписали соглашение для объединения усилий | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T17:33+0300

2026-11-18T17:33+0300

2026-11-18T17:33+0300

вооружения

технологии

германия

оружие

европа

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875343376.jpg?1795012383

БЕРЛИН, 18 ноя - ПРАЙМ. Немецкая технологическая компания Atmos Space Cargo и подразделение европейского оборонного концерна MBDA в Германии подписали соглашение для объединения усилий в разработке космического оружия. "Atmos Space Cargo GmbH (Atmos) и MBDA Deutschland GmbH (MBDA) подписали соглашение о сотрудничестве в разработке системы высокоточного поражения целей с околоземной орбиты (PODS)", - говорится в пресс-релизе на сайте Atmos. Проект предусматривает интеграцию разрабатываемых компаниями технологий в европейскую систему неядерного сдерживания, добавляется в сообщении. В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе. В МИД РФ отмечали, что страны НАТО предпринимают шаги по использованию космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, а в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.

германия

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, германия, оружие, европа