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Atmos и MBDA договорились сотрудничать в разработке космического оружия
Atmos и MBDA договорились сотрудничать в разработке космического оружия - 18.11.2026, ПРАЙМ
Atmos и MBDA договорились сотрудничать в разработке космического оружия
Немецкая технологическая компания Atmos Space Cargo и подразделение европейского оборонного концерна MBDA в Германии подписали соглашение для объединения усилий | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T17:33+0300
2026-11-18T17:33+0300
2026-11-18T17:33+0300
вооружения
технологии
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оружие
европа
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БЕРЛИН, 18 ноя - ПРАЙМ. Немецкая технологическая компания Atmos Space Cargo и подразделение европейского оборонного концерна MBDA в Германии подписали соглашение для объединения усилий в разработке космического оружия. "Atmos Space Cargo GmbH (Atmos) и MBDA Deutschland GmbH (MBDA) подписали соглашение о сотрудничестве в разработке системы высокоточного поражения целей с околоземной орбиты (PODS)", - говорится в пресс-релизе на сайте Atmos. Проект предусматривает интеграцию разрабатываемых компаниями технологий в европейскую систему неядерного сдерживания, добавляется в сообщении. В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе. В МИД РФ отмечали, что страны НАТО предпринимают шаги по использованию космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, а в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
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технологии, германия, оружие, европа
Вооружения, Технологии, ГЕРМАНИЯ, ОРУЖИЕ, ЕВРОПА
БЕРЛИН, 18 ноя - ПРАЙМ. Немецкая технологическая компания Atmos Space Cargo и подразделение европейского оборонного концерна MBDA в Германии подписали соглашение для объединения усилий в разработке космического оружия.
"Atmos Space Cargo GmbH (Atmos) и MBDA Deutschland GmbH (MBDA) подписали соглашение о сотрудничестве в разработке системы высокоточного поражения целей с околоземной орбиты (PODS)", - говорится в пресс-релизе на сайте Atmos.
Проект предусматривает интеграцию разрабатываемых компаниями технологий в европейскую систему неядерного сдерживания, добавляется в сообщении.
В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе. В МИД РФ отмечали, что страны НАТО предпринимают шаги по использованию космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, а в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.