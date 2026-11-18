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Пассажиропоток "Домодедово" по итогам 2026 года сократится на 7-8%

Пассажиропоток "Домодедово" по итогам 2026 года сократится на 7-8% - 18.11.2026, ПРАЙМ

Пассажиропоток "Домодедово" по итогам 2026 года сократится на 7-8%

Пассажиропоток аэропорта "Домодедово" по итогам 2026 года сократится на 7-8%, снижение завершится лишь в 2028 году, сообщил генеральный директор авиагавани... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T15:42+0300

2026-11-18T15:42+0300

2026-11-18T15:42+0300

бизнес

россия

ближний восток

азия

аэропорт домодедово

s7

аэропорт шереметьево

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Пассажиропоток аэропорта "Домодедово" по итогам 2026 года сократится на 7-8%, снижение завершится лишь в 2028 году, сообщил генеральный директор авиагавани Андрей Никулин. Пассажиропоток аэропорта "Домодедово" по итогам 2025 года составил порядка 13,8 миллиона человек. "Идет снижение, падение пассажирпотока по объективным причинам… Мы ожидаем, что будет где-то минус 7-8% по сравнению с прошлым годом", - сказал он журналистам. Он также добавил, что снижение продолжится и в 2027 году, но замедлится - максимум до 3-4%. Причинами снижения пассажиропотока Никулин назвал переориентацию авиакомпании S7 на рейсы из регионов России, а также геополитическую нестабильность. По его словам, "Домодедово" всегда был ориентирован на Ближний Восток и Азию, где спрос на рейсы сейчас снизился из-за нестабильности. "Мы видим определенные резервы, мы знаем, что есть возможность роста, но для этого нужно, чтобы авиакомпании увидели, что аэропорт "Домодедово" стал другим, становится другим, изменяется, имеет перспективы и занимается сервисом", - подчеркнул Никулин. Суд в июне 2025 года взыскал в доход государства 100% долей владельца аэропорта ООО "ДМЕ Холдинг". А в январе новым владельцем "Домодедово" стала дочерняя структура аэропорта "Шереметьево" ООО "Перспектива", выигравшая аукцион за 66,1 миллиарда рублей. В августе 2026 года совладельцем "Домодедово" с долей 25,01% стал аэропорт "Внуково".

ближний восток

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бизнес, россия, ближний восток, азия, аэропорт домодедово, s7, аэропорт шереметьево