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Страховые пенсии в России проиндексируют дважды в 2027 году

Страховые пенсии в России проиндексируют дважды в 2027 году - 18.11.2026, ПРАЙМ

Страховые пенсии в России проиндексируют дважды в 2027 году

Страховые пенсии в России будут проиндексированы дважды в 2027 году – с 1 февраля на 6,8% и с 1 апреля на 3,3%, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T10:42+0300

2026-11-18T10:42+0300

2026-11-18T10:56+0300

россия

антон котяков

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МОСКВА, 18 ноя – ПРАЙМ. Страховые пенсии в России будут проиндексированы дважды в 2027 году – с 1 февраля на 6,8% и с 1 апреля на 3,3%, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. В Минтруде России состоялась расширенная встреча с членами Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. "В бюджете на 2027 год заложены средства на двойную индексацию страховых пенсий: с 1 февраля – по уровню фактической инфляции, которая сейчас оценивается в 6,8%, и с 1 апреля – еще на 3,3%", – сказал Котяков, слова которого приводит пресс-служба министерства.

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россия, антон котяков