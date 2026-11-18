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Соцфонд запустил сервис для расчета выгоды добровольных взносов на пенсию
Соцфонд запустил сервис для расчета выгоды добровольных взносов на пенсию - 18.11.2026, ПРАЙМ
Соцфонд запустил сервис для расчета выгоды добровольных взносов на пенсию
Социальный фонд России запустил онлайн-сервис, который поможет гражданам рассчитать выгоду от добровольных взносов на будущую пенсию, сообщило ведомство. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T16:26+0300
2026-11-18T16:26+0300
2026-11-18T16:26+0300
финансы
социальный фонд
пенсия
общество
россия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875340398.jpg?1795008410
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Социальный фонд России запустил онлайн-сервис, который поможет гражданам рассчитать выгоду от добровольных взносов на будущую пенсию, сообщило ведомство. "Новый раздел сайта Социального фонда поможет гражданам оценить, в каких случаях им выгодно самостоятельно делать взносы на пенсию", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Уточняется, что в первую очередь инструмент ориентирован на тех, за кого взносы по разным причинам не перечисляет работодатель. Речь идет о самозанятых, домохозяйках, неработающих военных пенсионерах и предпенсионерах, а также о россиянах, которые хотят помочь своим близким увеличить пенсию. Согласно сообщению, с помощью встроенного сервиса граждане смогут узнать, сколько стажа и пенсионных баллов им недостает для назначения выплат по старости, чтобы оценить необходимость их покупки через добровольные взносы.
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финансы, социальный фонд, пенсия, общество , россия
Финансы, Социальный фонд, пенсия, Общество , РОССИЯ
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Социальный фонд России запустил онлайн-сервис, который поможет гражданам рассчитать выгоду от добровольных взносов на будущую пенсию, сообщило ведомство.
"Новый раздел сайта Социального фонда поможет гражданам оценить, в каких случаях им выгодно самостоятельно делать взносы на пенсию", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Уточняется, что в первую очередь инструмент ориентирован на тех, за кого взносы по разным причинам не перечисляет работодатель. Речь идет о самозанятых, домохозяйках, неработающих военных пенсионерах и предпенсионерах, а также о россиянах, которые хотят помочь своим близким увеличить пенсию.
Согласно сообщению, с помощью встроенного сервиса граждане смогут узнать, сколько стажа и пенсионных баллов им недостает для назначения выплат по старости, чтобы оценить необходимость их покупки через добровольные взносы.