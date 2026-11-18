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Торговые переговоры между властями США и Канады вновь набирают обороты

Торговые переговоры между властями США и Канады вновь набирают обороты - 18.11.2026, ПРАЙМ

Торговые переговоры между властями США и Канады вновь набирают обороты

Торговые переговоры между властями США и Канады вновь набирают обороты на уровне регулярных еженедельных консультаций между профильными чиновниками двух стран,... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T04:08+0300

2026-11-18T04:08+0300

2026-11-18T04:08+0300

мировая экономика

сша

канада

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 18 ноя - ПРАЙМ. Торговые переговоры между властями США и Канады вновь набирают обороты на уровне регулярных еженедельных консультаций между профильными чиновниками двух стран, сообщает телеканал CBC со ссылкой на осведомленные правительственные источники. "По мере того как переговоры с администрацией Трампа снова начинают набирать обороты, главный представитель премьер-министра по вопросам канадско-американской торговли (министр торговли с США Доминик Леблан - ред.) стал еженедельно проводить более формальные встречи со своими американскими коллегами, сообщили три высокопоставленных правительственных источника", - пишет телеканал. По данным собеседников телеканала, с момента возобновления диалога в начале ноября Леблан не ездил в Вашингтон для личных встреч с торговым представителем США Джеймисоном Гриром или министром торговли Говардом Латником, однако стороны регулярно проводят телефонные и видеоконференции с участием главного переговорщика Канады Дженис Шаретт. Источники отмечают, что проекта официального соглашения пока нет, но стороны работают над устранением торговых раздражителей, среди которых ключевыми остаются американские пошлины на автомобили и сталь. В апреле 2025 года правительство Канады ввело механизм временного общего освобождения от пошлин для критически важного американского сырья и оборудования. В сентябре 2026 года Оттава ввела встречные пошлины в размере от 15% до 50% на широкий перечень американских товаров в ответ на пошлины Вашингтона, сохранив при этом систему целевых льгот для канадских импортеров.

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мировая экономика, сша, канада, вашингтон