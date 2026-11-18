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Полноформатные переговоры Путина и Трампа 19 ноября не планируются
Полноформатные переговоры Путина и Трампа 19 ноября не планируются - 18.11.2026, ПРАЙМ
Полноформатные переговоры Путина и Трампа 19 ноября не планируются
Полноформатные переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа 19 ноября не планируются, сообщил пресс-секретарь российского лидера... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T18:28+0300
2026-11-18T18:28+0300
2026-11-18T18:28+0300
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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Полноформатные переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа 19 ноября не планируются, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее источники сообщали, что между лидерами России и США 19 ноября состоятся полноформатные двусторонние переговоры. "Нет, это не так", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, действительно ли у лидеров состоятся полноформатные двусторонние переговоры. Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
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россия, сша, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп
РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Полноформатные переговоры Путина и Трампа 19 ноября не планируются
Песков: полноформатные переговоры Путина и Трампа 19 ноября не планируются
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Полноформатные переговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа 19 ноября не планируются, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее источники сообщали, что между лидерами России и США 19 ноября состоятся полноформатные двусторонние переговоры.
"Нет, это не так", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, действительно ли у лидеров состоятся полноформатные двусторонние переговоры.
Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.