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Встреча Путина и Трампа запланирована на завтра, сообщил Ушаков

Встреча Путина и Трампа запланирована на завтра, сообщил Ушаков - 18.11.2026, ПРАЙМ

Встреча Путина и Трампа запланирована на завтра, сообщил Ушаков

Двусторонняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа планируется после пленарного заседания саммита Азиатско-Тихоокеанского... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T18:57+0300

2026-11-18T18:57+0300

2026-11-18T18:57+0300

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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Двусторонняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа планируется после пленарного заседания саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Завтра мы планируем двустороннюю встречу, готовимся к ней и надеемся, что она будет полезной и содержательной... Ждать начала после завершения пленарного заседания, примерно так", - сказал Ушаков журналистам. Он добавил, что во встрече лидеров примут участие несколько человек в составе российской делегации.Российский лидер находится с визитом в китайском Шэньчжэне, где 18-19 ноября проходит саммит АТЭС. Также на 19 ноября запланирована встреча лидеров России, Китая и США.

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мировая экономика, сша, китай, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, атэс