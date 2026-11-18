https://1prime.ru/20261118/peregovory-875348615.html
Встреча Путина и Трампа запланирована на завтра, сообщил Ушаков
Встреча Путина и Трампа запланирована на завтра, сообщил Ушаков - 18.11.2026, ПРАЙМ
Встреча Путина и Трампа запланирована на завтра, сообщил Ушаков
Двусторонняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа планируется после пленарного заседания саммита Азиатско-Тихоокеанского... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T18:57+0300
2026-11-18T18:57+0300
2026-11-18T18:57+0300
мировая экономика
сша
китай
юрий ушаков
владимир путин
дональд трамп
атэс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875348615.jpg?1795017460
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Двусторонняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа планируется после пленарного заседания саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Завтра мы планируем двустороннюю встречу, готовимся к ней и надеемся, что она будет полезной и содержательной... Ждать начала после завершения пленарного заседания, примерно так", - сказал Ушаков журналистам. Он добавил, что во встрече лидеров примут участие несколько человек в составе российской делегации.Российский лидер находится с визитом в китайском Шэньчжэне, где 18-19 ноября проходит саммит АТЭС. Также на 19 ноября запланирована встреча лидеров России, Китая и США.
сша
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, китай, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, атэс
Мировая экономика, США, КИТАЙ, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп, АТЭС
Встреча Путина и Трампа запланирована на завтра, сообщил Ушаков
Ушаков: встреча Путина и Трампа планируется после пленарного заседания саммита АТЭС
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Двусторонняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа планируется после пленарного заседания саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Завтра мы планируем двустороннюю встречу, готовимся к ней и надеемся, что она будет полезной и содержательной... Ждать начала после завершения пленарного заседания, примерно так", - сказал Ушаков журналистам.
Он добавил, что во встрече лидеров примут участие несколько человек в составе российской делегации.
Российский лидер находится с визитом в китайском Шэньчжэне, где 18-19 ноября проходит саммит АТЭС. Также на 19 ноября запланирована встреча лидеров России, Китая и США.