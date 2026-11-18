https://1prime.ru/20261118/perelety-875312193.html

Названы самые доступные зимние перелеты из Москвы в Бангкок и обратно

Названы самые доступные зимние перелеты из Москвы в Бангкок и обратно - 18.11.2026, ПРАЙМ

Названы самые доступные зимние перелеты из Москвы в Бангкок и обратно

Перелет на двоих из Москвы в Бангкок и обратно с одной пересадкой в Гуанчжоу в середине декабря станет одним из самых доступных по цене в предстоящий зимний... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T08:56+0300

2026-11-18T08:56+0300

2026-11-18T08:56+0300

бизнес

россия

бангкок

дубай

москва

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875312193.jpg?1794981395

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Перелет на двоих из Москвы в Бангкок и обратно с одной пересадкой в Гуанчжоу в середине декабря станет одним из самых доступных по цене в предстоящий зимний сезон, говорится в исследовании медиахолдинга "Просто." для РИА Новости. Для сравнения изучены варианты перелетов по десяти популярным зимним направлениям. Рассматривались перелеты из Москвы и обратно для двух взрослых примерно на неделю: с вылетом в середине декабря, на Новый год и в середине января. "В середине декабря вариант перелета в Бангкок с одной пересадкой в Гуанчжоу стоил 110,1 тысяч рублей на двоих с багажом, а прямой – 159,4 тысячи рублей без багажа и около 186,2 тысячи рублей с багажом", - приводят данные аналитики. На новогодние даты за перелеты в Бангкок и обратно с пересадками и багажом просили 257,2 тысячи рублей на двоих. Такой же прямой перелет был на 100 тыс дороже - 357,1 тысячи рублей. В январском примере разница достигала 231 тысячи рублей: 131,4 тысячи рублей за перелет через Дубай с багажом против 362,5 тысячи рублей за прямой с багажом. На Мальдивы в середине декабря перелет на двоих с одной пересадкой в Абу-Даби в обе стороны стоил 118,6 тысячи рублей, прямой – 185,9 тысячи рублей. Оба варианта были без багажа, разница составляет 67,3 тысячи рублей. В январе перелет в столицу Мальдив Мале через Дубай с включенным багажом предлагался за 148,6 тысячи рублей, прямой без багажа – за 246,5 тысячи рублей. С учетом доплаты за багаж прямой перелет может обойтись на 139–142 тысячи рублей дороже пересадочного. На Бали в середине декабря перелет с одной пересадкой и обратно стоил 132,4 тысячи рублей на двоих с багажом, прямой рейс на соседние даты – 199,1 тысячи рублей без багажа и более 233 тысяч с багажом. В январе вариант с пересадками и багажом стоил 180,2 тысячи рублей, прямой перелет без багажа – 267,2 тысячи. С доплатой за багаж прямой рейс может обойтись от 313 тысяч рублей.

бангкок

дубай

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, бангкок, дубай, москва