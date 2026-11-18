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Названы признаки, при которых банк заинтересуется переводами между счетами

Названы признаки, при которых банк заинтересуется переводами между счетами - 18.11.2026, ПРАЙМ

Названы признаки, при которых банк заинтересуется переводами между счетами

Переводы между собственными счетами являются обычной практикой. Однако их частота, суммы и характер движения денег могут привлечь внимание банка в рамках борьбы | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T02:02+0300

2026-11-18T02:02+0300

2026-11-18T02:02+0300

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МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Переводы между собственными счетами являются обычной практикой. Однако их частота, суммы и характер движения денег могут привлечь внимание банка в рамках борьбы с отмыванием доходов и мошенничеством, рассказал агентству "Прайм" юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и МО Александр Хаминский.По его словам, законодательство не устанавливает лимита по количеству или сумме таких операций, после которого банк блокирует счет. При этом 100 тысяч рублей в день, 1 миллион рублей в месяц или определенное число переводов сами по себе не являются порогом подозрительности."Особое внимание банков обычно вызывают транзитные операции, когда деньги поступают на счет и почти сразу переводятся дальше, в том числе через счета нескольких банков. Подозрения могут усилить резкое увеличение оборотов, многочисленные переводы за короткий промежуток времени, дробление крупных сумм, отсутствие очевидного источника поступлений и несоответствие операций обычному финансовому поведению клиента", - говорит Хаминский.С 1 января 2026 года действует дополнительный критерий — перевод самому себе через СБП на сумму свыше 200 тысяч рублей с последующим переводом в течение 24 часов другому человеку, которому клиент не переводил деньги последние полгода. Действующий лимит в 30 миллионов рублей в месяц для бесплатных онлайн-переводов между своими счетами в разных банках также не гарантирует отсутствия дополнительных проверок при меньших суммах.Если банк ограничил операции, необходимо обратиться с письменным запросом о причинах и представить выписки по счетам, справки о доходах, документы о продаже имущества, наследстве или закрытии вкладов. Следует объяснить назначение переводов и подтвердить, что оба счета принадлежат одному лицу.Для снижения рисков юрист рекомендует переводить деньги непосредственно между своими счетами, не использовать счета третьих лиц для транзита, не дробить искусственно крупные суммы и сохранять документы об источниках поступлений. "Главное, чтобы движение средств имело понятное экономическое объяснение и соответствовало обычному финансовому поведению владельца счета", - заключает Александр Хаминский.

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эксклюзив, финансы, банки