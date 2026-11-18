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Автобусные перевозки из Крыма в регионы и Минск возобновляются в четверг

Автобусные перевозки из Крыма в регионы и Минск возобновляются в четверг - 18.11.2026, ПРАЙМ

Автобусные перевозки из Крыма в регионы и Минск возобновляются в четверг

Автобусные перевозки из Крыма в российские регионы и Минск возобновляются в четверг, логистика предполагает проезд до Керчи, затем на пригородном поезде до... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T21:31+0300

2026-11-18T21:31+0300

2026-11-18T21:31+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Автобусные перевозки из Крыма в российские регионы и Минск возобновляются в четверг, логистика предполагает проезд до Керчи, затем на пригородном поезде до Тамани и далее до места назначения на автобусе, сообщил минтранс Крыма. "Уважаемые пассажиры! Сообщаем о возобновлении движения автобусов по ряду направлений с 19 ноября 2026 года", - говорится в сообщении минтранса в канале на платформе "Макс". Логистика перевозок включает в себя проезд на автобусах до Керчи, пересадку на пригородный поезд, который проследует по Крымскому мосту до Тамани, где пассажиров ждут автобусы, которые довезут их до конечного пункта назначения, сообщили в ведомстве. В четверг состоятся рейсы из Севастополя в Краснодар, из Евпатории в Москву и из Ялты в Минск, в пятницу межрегиональные автобусы отправятся из Севастополя в Астрахань и из Евпатории в Пятигорск, уточнили в минтрансе.

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бизнес, россия, крым, минск, керчь