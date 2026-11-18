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Песков назвал возможные темы разговора Путина и Трампа

Песков назвал возможные темы разговора Путина и Трампа - 18.11.2026, ПРАЙМ

Песков назвал возможные темы разговора Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп во время контактов в Китае могут затронуть украинскую тему и иранский вопрос, сообщил пресс-секретарь... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T13:44+0300

2026-11-18T13:44+0300

2026-11-18T13:44+0300

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сша

китай

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владимир путин

дмитрий песков

дональд трамп

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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп во время контактов в Китае могут затронуть украинскую тему и иранский вопрос, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Текущие вопросы. Конечно, прежде всего Украина. Конечно, если будет время, обменяются мнениями и по Ирану", - отметил Песков, говоря о повестке предстоящего общения лидеров России и США. Он добавил, что время двусторонней встречи президентов пока не согласовано. "Идет многостороннее мероприятие, идет саммит... Скорее всего, будут искать какой-то вариант "на ногах", если не договорятся о чем-то еще", - добавил Песков.Президент России Владимир Путин находится с визитом в Шэньчжэне, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Также на 19 ноября запланирована встреча лидеров России, Китая и США.

сша

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россия, сша, китай, украина, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп