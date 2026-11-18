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В Подмосковье один из вагонов электропоезда съехал с колесной пары

В Подмосковье один из вагонов электропоезда съехал с колесной пары - 18.11.2026, ПРАЙМ

В Подмосковье один из вагонов электропоезда съехал с колесной пары

Один из вагонов электропоезда сообщением "Москва - Черусти" съехал с колесной пары в Подмосковье, предварительно, из-за срыва стоп-крана, пострадавших нет,... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T15:48+0300

2026-11-18T15:48+0300

2026-11-18T15:48+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Один из вагонов электропоезда сообщением "Москва - Черусти" съехал с колесной пары в Подмосковье, предварительно, из-за срыва стоп-крана, пострадавших нет, сообщил глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий. "В 13.07 электропоезд сообщением "Москва – Черусти" частично сошел с рельсов - одиннадцатый вагон съехал с колесной пары. Благодаря профессионализму машиниста и поездной бригады состав проехал до станции Туголесье и высадил пассажиров на платформу. Обошлось без пострадавших", - написал Прилуцкий в своем Telegram-канале. Как отметил Прилуцкий, по предварительным данным, инцидент произошел из-за срыва стоп-крана одним из пассажиров при отправлении. В настоящее время, по данным главы округа, движение электропоездов на участке "Черусти – Москва" не остановлено и производится по соседней ветке. Возможны корректировки графика движения электропоездов. Задержки движения поездов составляют от пяти до десяти минут.

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бизнес, россия, московская область, подмосковье