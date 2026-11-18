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Пользователи PlayStation Network сообщают о сбоях в работе сети

Пользователи PlayStation Network сообщают о сбоях в работе сети - 18.11.2026, ПРАЙМ

Пользователи PlayStation Network сообщают о сбоях в работе сети

Пользователи PlayStation Network сообщают о сбоях в работе сети в преддверии выхода видеоигры GTA VI, следует из данных на сайте платформы Downdetector, которая | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T22:59+0300

2026-11-18T22:59+0300

2026-11-18T22:59+0300

технологии

германия

франция

нидерланды

downdetector

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Пользователи PlayStation Network сообщают о сбоях в работе сети в преддверии выхода видеоигры GTA VI, следует из данных на сайте платформы Downdetector, которая отслеживает сбои и отключения на популярных ресурсах в интернете. Выход видеоигры Grand Theft Auto VI от разработчика Rockstar Games запланирован на 19 ноября. Сбои начались в районе 21.12 мск. Больше всего жалоб поступает из Германии, - более 6,8 тысячи, Франции - 3,3 тысячи, Нидерландах - 2,5 тысячи. Также около 900 сбоев зафиксировано в США. Среди проблем пользователи приводят ошибки при соединении с сервером и авторизации, а также сбои в работе видеоигр.

германия

франция

нидерланды

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технологии, германия, франция, нидерланды, downdetector