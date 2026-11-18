https://1prime.ru/20261118/polzovateli-875354317.html
Пользователи PlayStation Network сообщают о сбоях в работе сети
Пользователи PlayStation Network сообщают о сбоях в работе сети - 18.11.2026, ПРАЙМ
Пользователи PlayStation Network сообщают о сбоях в работе сети
Пользователи PlayStation Network сообщают о сбоях в работе сети в преддверии выхода видеоигры GTA VI, следует из данных на сайте платформы Downdetector, которая | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T22:59+0300
2026-11-18T22:59+0300
2026-11-18T22:59+0300
технологии
германия
франция
нидерланды
downdetector
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875354317.jpg?1795031953
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Пользователи PlayStation Network сообщают о сбоях в работе сети в преддверии выхода видеоигры GTA VI, следует из данных на сайте платформы Downdetector, которая отслеживает сбои и отключения на популярных ресурсах в интернете.
Выход видеоигры Grand Theft Auto VI от разработчика Rockstar Games запланирован на 19 ноября.
Сбои начались в районе 21.12 мск. Больше всего жалоб поступает из Германии, - более 6,8 тысячи, Франции - 3,3 тысячи, Нидерландах - 2,5 тысячи. Также около 900 сбоев зафиксировано в США.
Среди проблем пользователи приводят ошибки при соединении с сервером и авторизации, а также сбои в работе видеоигр.
германия
франция
нидерланды
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, германия, франция, нидерланды, downdetector
Технологии, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, Downdetector
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Пользователи PlayStation Network сообщают о сбоях в работе сети в преддверии выхода видеоигры GTA VI, следует из данных на сайте платформы Downdetector, которая отслеживает сбои и отключения на популярных ресурсах в интернете.
Выход видеоигры Grand Theft Auto VI от разработчика Rockstar Games запланирован на 19 ноября.
Сбои начались в районе 21.12 мск. Больше всего жалоб поступает из Германии, - более 6,8 тысячи, Франции - 3,3 тысячи, Нидерландах - 2,5 тысячи. Также около 900 сбоев зафиксировано в США.
Среди проблем пользователи приводят ошибки при соединении с сервером и авторизации, а также сбои в работе видеоигр.