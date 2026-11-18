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Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 30,4 тысячи рублей
Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 30,4 тысячи рублей - 18.11.2026, ПРАЙМ
Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 30,4 тысячи рублей
Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 30,4 тысячи рублей в 2027 году в России, сообщили в пресс-службе Минтруда. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T10:42+0300
2026-11-18T10:42+0300
2026-11-18T10:42+0300
общество
россия
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 30,4 тысячи рублей в 2027 году в России, сообщили в пресс-службе Минтруда.
"До 30,4 тысячи рублей вырастет единовременное пособие при рождении ребенка", - говорится в сообщении.
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общество , россия
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 30,4 тысячи рублей в 2027 году в России, сообщили в пресс-службе Минтруда.
"До 30,4 тысячи рублей вырастет единовременное пособие при рождении ребенка", - говорится в сообщении.