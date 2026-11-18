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Борисенко: поставки зерна в страны Африки через Черное море сильно сократились
Борисенко: поставки зерна в страны Африки через Черное море сильно сократились - 18.11.2026, ПРАЙМ
Борисенко: поставки зерна в страны Африки через Черное море сильно сократились
Поставки зерна в страны Африки через Черное море значительно сократились из-за действий Киева, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Георгий Борисенко. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T12:25+0300
2026-11-18T12:25+0300
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КАИР, 18 ноя — ПРАЙМ. Поставки зерна в страны Африки через Черное море значительно сократились из-за действий Киева, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Георгий Борисенко. В последнее время атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру на море, а также мирные суда участились. Как заявлял 1 октября прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Черное море сейчас малопригодно для безопасного судоходства из-за террористических действий Киева. "Большая часть зерна в Египет и во многие страны Африки шла через Черное море. К сожалению, из-за действий киевского режима этот поток очень сильно уменьшился", - сказал Борисенко. Замминистра отметил, что Россия уже осуществляет поставки зерна через порты Балтийского моря и готова наращивать их объемы. IV Российско-африканская конференция клуба "Валдай" проходит в Каире в партнерстве с Центром информации и поддержки принятия решений при правительстве Египта. Главной темой мероприятия стало сотрудничество России и стран Африки в современном мире.
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сельское хозяйство, мировая экономика, африка, черное море, киев, дмитрий песков, мид рф, мид, всу
Сельское хозяйство, Мировая экономика, АФРИКА, Черное море, Киев, Дмитрий Песков, МИД РФ, МИД, ВСУ
КАИР, 18 ноя — ПРАЙМ. Поставки зерна в страны Африки через Черное море значительно сократились из-за действий Киева, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.
В последнее время атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру на море, а также мирные суда участились. Как заявлял 1 октября прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Черное море сейчас малопригодно для безопасного судоходства из-за террористических действий Киева.
"Большая часть зерна в Египет и во многие страны Африки шла через Черное море. К сожалению, из-за действий киевского режима этот поток очень сильно уменьшился", - сказал Борисенко.
Замминистра отметил, что Россия уже осуществляет поставки зерна через порты Балтийского моря и готова наращивать их объемы.
IV Российско-африканская конференция клуба "Валдай" проходит в Каире в партнерстве с Центром информации и поддержки принятия решений при правительстве Египта. Главной темой мероприятия стало сотрудничество России и стран Африки в современном мире.