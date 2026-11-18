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Борисенко: поставки зерна в страны Африки через Черное море сильно сократились

Борисенко: поставки зерна в страны Африки через Черное море сильно сократились - 18.11.2026, ПРАЙМ

Борисенко: поставки зерна в страны Африки через Черное море сильно сократились

Поставки зерна в страны Африки через Черное море значительно сократились из-за действий Киева, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Георгий Борисенко. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T12:25+0300

2026-11-18T12:25+0300

2026-11-18T12:28+0300

сельское хозяйство

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африка

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КАИР, 18 ноя — ПРАЙМ. Поставки зерна в страны Африки через Черное море значительно сократились из-за действий Киева, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Георгий Борисенко. В последнее время атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру на море, а также мирные суда участились. Как заявлял 1 октября прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Черное море сейчас малопригодно для безопасного судоходства из-за террористических действий Киева. "Большая часть зерна в Египет и во многие страны Африки шла через Черное море. К сожалению, из-за действий киевского режима этот поток очень сильно уменьшился", - сказал Борисенко. Замминистра отметил, что Россия уже осуществляет поставки зерна через порты Балтийского моря и готова наращивать их объемы. IV Российско-африканская конференция клуба "Валдай" проходит в Каире в партнерстве с Центром информации и поддержки принятия решений при правительстве Египта. Главной темой мероприятия стало сотрудничество России и стран Африки в современном мире.

африка

черное море

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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сельское хозяйство, мировая экономика, африка, черное море, киев, дмитрий песков, мид рф, мид, всу