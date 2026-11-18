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Поставки цитрусовых из Южной Кореи в Россию в октябре выросли в несколько раз

Поставки цитрусовых из Южной Кореи в Россию в октябре выросли в несколько раз - 18.11.2026, ПРАЙМ

Поставки цитрусовых из Южной Кореи в Россию в октябре выросли в несколько раз

Поставки цитрусовых из Южной Кореи в Россию в октябре 2026 года по сравнению с октябрем прошлого года выросли в несколько раз: мандаринов - более чем в четыре... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T19:49+0300

2026-11-18T19:49+0300

2026-11-18T19:49+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Поставки цитрусовых из Южной Кореи в Россию в октябре 2026 года по сравнению с октябрем прошлого года выросли в несколько раз: мандаринов - более чем в четыре раза, а апельсинов - более чем в три, свидетельствуют данные корейской таможни, которые проанализировало РИА Новости. С началом сезона цитрусовых в Южной Корее, в октябре, экспорт мандаринов в Россию достиг максимальных с прошлого декабря 19,7 тонн, что в 4,3 раза больше, чем год назад. До начала сезона, в сентябре 2026 года, поставки составляли лишь 362 килограмма. Экспорт апельсинов вырос в годовом выражении в 3,3 раза - до максимальных с марта 56 тонн после сентябрьских 72 килограммов. При этом суммарно за десять месяцев 2026 года Корея отправила в РФ 38,8 тонн мандаринов (+48%) и 247,2 тонн апельсинов (рост в 4,2 раза). Кроме того, из Страны утренней свежести в Россию отправилась небольшая партия лимонов на 36 тонн, что на треть меньше, чем в сентябре (в октябре прошлого года поставок не было). По итогам месяца Россия стала главным покупателем южнокорейских мандаринов, год назад она была второй. В тройку крупнейших покупателей также вошли неинкорпорированная организованная территория США Гуам (1,1 тонны) и специальный административный район КНР Гонконг (975 килограммов). Среди импортеров корейских апельсинов Россия в октябре заняла первое место. Кроме нее небольшое количество этих оранжевых цитрусовых купили Гуам и Монголия.

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россия, южная корея, корея, сша