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В Мытищах ликвидировали открытое горение в здании по производству пенопласта

В Мытищах ликвидировали открытое горение в здании по производству пенопласта - 18.11.2026, ПРАЙМ

В Мытищах ликвидировали открытое горение в здании по производству пенопласта

Спасатели ликвидировали открытое горение в здании по производству и хранению пенопласта в подмосковных Мытищах, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T14:06+0300

2026-11-18T14:06+0300

2026-11-18T14:06+0300

происшествия

общество

мчс

россия

московская область

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Спасатели ликвидировали открытое горение в здании по производству и хранению пенопласта в подмосковных Мытищах, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Пожар происходил на площади 780 квадратных метров на предприятии в деревне Коргашино на улице Центральная, 70А. "Объявлена ликвидация открытого горения", - сообщили агентству.

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общество , мчс, россия, московская область