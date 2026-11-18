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В Мытищах ликвидировали открытое горение в здании по производству пенопласта
В Мытищах ликвидировали открытое горение в здании по производству пенопласта - 18.11.2026, ПРАЙМ
В Мытищах ликвидировали открытое горение в здании по производству пенопласта
Спасатели ликвидировали открытое горение в здании по производству и хранению пенопласта в подмосковных Мытищах, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T14:06+0300
2026-11-18T14:06+0300
2026-11-18T14:06+0300
происшествия
общество
мчс
россия
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Спасатели ликвидировали открытое горение в здании по производству и хранению пенопласта в подмосковных Мытищах, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Пожар происходил на площади 780 квадратных метров на предприятии в деревне Коргашино на улице Центральная, 70А. "Объявлена ликвидация открытого горения", - сообщили агентству.
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Происшествия, Общество , МЧС, РОССИЯ, Московская область
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Спасатели ликвидировали открытое горение в здании по производству и хранению пенопласта в подмосковных Мытищах, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Пожар происходил на площади 780 квадратных метров на предприятии в деревне Коргашино на улице Центральная, 70А.
"Объявлена ликвидация открытого горения", - сообщили агентству.