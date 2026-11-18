https://1prime.ru/20261118/prankery-875311263.html

Пранкеры рассказали, как украинский чиновник помог им организовать звонок OpenAI

Пранкеры рассказали, как украинский чиновник помог им организовать звонок OpenAI - 18.11.2026, ПРАЙМ

Пранкеры рассказали, как украинский чиновник помог им организовать звонок OpenAI

Российские пранкеры Вован и Лексус рассказали РИА Новости, что украинский чиновник из Сан-Франциско помог им организовать звонок руководству американской... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T08:26+0300

2026-11-18T08:26+0300

2026-11-18T08:26+0300

общество

россия

украина

сан-франциско

сша

openai

chatgpt

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Российские пранкеры Вован и Лексус рассказали РИА Новости, что украинский чиновник из Сан-Франциско помог им организовать звонок руководству американской OpenAI, в результате которого выяснилось, что компания-разработчик ChatGPT планирует расширить военное сотрудничество с Украиной. "Главный парадокс этой истории в том, что компания, которая учит искусственный интеллект отличать правду от обмана и разрабатывает системы защиты от сложнейших угроз будущего, оказалась уязвима перед одной из старейших человеческих технологий - умением убедительно представиться другим человеком", - сказали они. На организацию разговора, по их словам, ушло несколько недель. "Если коротко, сначала мы связались с высокопоставленным украинским чиновником в Сан-Франциско, представившись Умеровым. Выяснилось, что этот чиновник уже некоторое время пытался наладить контакты с OpenAI через украинскую диаспору в Калифорнии", - уточнили собеседники агентства. Он, в частности, уже поддерживал связь с Сашей Бейкер (руководитель направления политики национальной безопасности OpenAI - ред.), тем более что она сохраняла тесные контакты с Украиной еще со времен своей работы в министерстве обороны США, заметили Вован и Лексус. "Украинский чиновник организовал разговор с OpenAI специально для того, чтобы Умеров убедил руководство компании предоставить Украине доступ не только к стандартным гражданским технологиям, но и к передовым моделям искусственного интеллекта (frontier AI), а также технологиям ИИ, предназначенным для военного применения. Украинская сторона сейчас всеми возможными способами пытается получить доступ к самым передовым американским технологиям искусственного интеллекта", - добавили пранкеры. На вопрос, довольны ли они беседой, Вован и Лексус ответили: "Да, особенно тем, что показали внутренние споры внутри компании: предоставлять ли военный ИИ Украине или нет. Надеемся, что после этого агрессивного пыла в компании поумерится". "OpenAI уже официально подтвердили пранк и проводят расследование. Но им стоит заняться в первую очередь собственным руководством, которое несмотря на то, что отвечает на национальную безопасность, попадается на такие уловки", - заключили они.

украина

сан-франциско

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общество , россия, украина, сан-франциско, сша, openai, chatgpt